Alessandro Vicinanza di Uomini e Donne in ospedale: “Ho il cuore un pò ballerino, ora sto bene” Alessandro Vicinanza, ex Cavaliere di Uomini e Donne e fidanzato con Ida Platano, ha fatto preoccupare i fan con una sua foto in ospedale. Poi ha fatto sapere come sta, spiegando di avere “il cuore un pò ballerino”, ma il resto è sotto controllo.

A cura di Elisabetta Murina

Alessandro Vicinanza ha fatto preoccupare i fan per le sue condizioni di salute. L'ex Cavaliere di Uomini e Donne, uscito dal programma con Ida Platano, ha pubblicato sui social uno scatto in ospedale. Nessuna spiegazione da parte della fidanzata, ma pare essere stato solo una giornata di controlli, senza complicazioni.

Alessandro Vicinanza e la foto in ospedale: come sta

Tra le sue storie Instagram, l'ex cavaliere di Uomini e Donne ha pubblicato una sua foto in ospedale, con una febbre al braccio. "Day off. Il leone è ferito ma tutto apposto", ha scritto. I fan però si sono preoccupati per le sue condizioni di salute, tanto che ha ricevuto diversi messaggi da parte di chi lo segue da tempo. Alcuni di loro hanno provato a contattare anche la fidanzata Ida per saperne qualcosa in più su quanto gli fosse successo. Poi, a rompere il silenzio, è stato il diretto interessato con un breve video sui social: ha fatto sapere di aver passato una giornata in ospedale, ma di essersi ripreso. "Ho fatto tutte le analisi, ho un cuore un pò ballerino, ma è tutto a posto per il resto".

Alessandro Vicinanza e la storia con Ida a Uomini e Donne

Alessandro Vicinanza ha una relazione con Ida Platano dallo scorso novembre, da quando sono usciti insieme da Uomini e Donne dichiarando apertamente i sentimenti che provano uno per l'altro, cresciuti sempre di più con il passare del tempo. "In questi giorni ho capito le emozioni e le sensazioni che mi porti, che sono decisamente forti", ha spiegato la Dama prima di lasciare il programma, sicura di aver trovato l'uomo con cui voler stare. Anche per il corteggiatore è stato lo stesso: "Le mie sensazioni sono ancora più forti di quelle che provavo prima. I sentimenti nei tuoi riguardi sono troppo forti che oggi non riesco a fare a meno di te". Poi l'annuncio di scegliersi e vivere la loro storia lontano dalle telecamere.