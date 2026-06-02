Milton Morales escluso dall’Isola dei Famosi: “Ero confermato, ora sono una riserva. Non l’ho presa bene”

Milton Morales, ex volto di Buona Domenica e Uomini e Donne, rivela il presunto dietrofront della produzione dell’Isola dei Famosi 2026: selezionato per il cast, il ballerino sarebbe stato escluso all’ultimo momento: “Avrei dovuto firmare il contratto a maggio”.

A poche settimane dal debutto della nuova edizione de L'Isola dei Famosi 2026, esplode il primo caso dietro le quinte del reality. Milton Morales, storico tronista di Uomini e Donne e volto iconico della tv dei primi anni Duemila, ha riferito di essere stato escluso dal cast all'ultimo momento. Il ballerino cubano, che aveva già ricevuto rassicurazioni sulla sua partenza per l'Honduras, si è detto deluso di essere stato declassato a "riserva", attaccando la produzione del programma che quest'anno vedrà una rivoluzione totale, a partire dalla conduzione affidata a Selvaggia Lucarelli.

Il presunto dietrofront degli autori

Intervistato da Today, Morales ha ripercorso le tappe di una trattativa che sembrava ormai conclusa, spiegando di aver superato i provini autunnali e di aver ricevuto precise garanzie: "Era stato un bel colloquio, durato più di trenta minuti, tutti erano rimasti contenti. Il contratto lo avrei dovuto firmare a maggio. Avevo avuto la loro parola e per questo lo avevo confidato ai miei amici più vicini. Ero certo che sarei andato", le parole. La certezza era tale da aver spinto l'ex tronista ad annullare impegni personali importanti, tra cui un viaggio in Colombia. Nelle ultime ore, però, lo scenario sarebbe radicalmente cambiato:

Pare che mi tengano come riserva. Comunque non mi deprimo, ho tante cose da fare, sono un uomo dalle mille risorse. Certo, non l’ho presa bene. Avevo ricevuto delle conferme, ci sono rimasto male. Ci tenevo.

Morales non ha risparmiato una frecciata agli autori, rivendicando il proprio valore dinamico all'interno del gioco: "L’Isola ha molto a che vedere con me, con le mie origini da isolano, me la sarei cavata benissimo. Ci hanno perso più loro di me. Sono uno che non si fa mettere i piedi in testa, sarei stato utile".

Il cast e la conduzione a Selvaggia Lucarelli

Se Milton Morales mastica amaro, il cast dei concorrenti che sbarcheranno sulle spiagge honduregne sta prendendo una forma definitiva. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, Mediaset avrebbe blindato una rosa di nomi variegata. Tra i naufraghi in lizza spiccherebbero i nomi di Francesco Chiofalo, reduce dal successo a Belve, l'ex tronista e gieffino Pierpaolo Pretelli, l'attore e modello Daniele Iaià e l'ex Miss Italia Zeudi Di Palma. La vera novità di questa stagione risiede però al vertice della trasmissione. Mediaset ha infatti affidato la conduzione a Selvaggia Lucarelli: una scelta che sembra suggerire l'intenzione di dare al format un'impronta più cinica e ironica. Caratteristiche che definiscono da sempre lo stile della giornalista.