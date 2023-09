I like di Emma Marrone alle foto con Elio Lorenzoni, l’ex di Stefano approva il nuovo amore di Belén Emma Marrone approva la relazione tra Belén Rodriguez e Elio Lorenzoni. Lo dimostrano i like che la cantante ha lasciato su Instagram alla conduttrice argentina. Ad accomunarle, oltre a un legame nato da poco, sono le relazioni che entrambe hanno vissuto con Stefano De Martino.

A cura di Stefania Rocco

Emma Marrone approva la relazione tra Belén Rodriguez ed Elio Lorenzoni. Lo dimostrano i like che la cantante ha lasciato su Instagram alle foto pubblicata dalla conduttrice insieme al suo nuovo compagno. Da qualche settimana, ormai, Belén ha deciso di uscire allo scoperto. Lo ha fatto utilizzando la piattaforma che maggiormente preferisce per rendere noto quanto accade nella sua vita privata: Instagram. Ed è su Instagram che Belén appare sempre più spesso vicina al suo Elio. L’ultimo post, in particolare, ha attirato l’attenzione della cantante salentina che a Belén è legata da un rapporto di amicizia nato da poco (e dal fatto che entrambe siano le ex compagne di Stefano De Martino).

Il nuovo rapporto tra Emma Marrone e Belén Rodriguez

Emma e Belén hanno reso nota la reciproca simpatia solo di recente. La cantante era stata ospite di Belén a Le Iene in una puntata andata in onda prima che l’argentina fosse sostituita con Veronica Gentili. Da quel momento, tra le due donne il rapporto è cambiato. Lo hanno reso noto pubblicando un post su Instagram e, qualche settimana più tardi, con le foto di un pranzo a tre alla quale avevano partecipato entrambi le donne proprio insieme a Stefano.

Belén ha ritrovato l’amore dopo Stefano, Emma è single

Ma se Belén ha ritrovato velocemente l’amore tra le braccia di Elio Lorenzoni, Emma ha preferito restare single. La cantante ha avuto qualche sporadica relazione nel corso degli anni. Nessuna, però, importante al punto da spingerla a investire sul desiderio di famiglia. Un desiderio a proposito del quale, Emma si è aperta in più di un’occasione, dicendo la sua a proposito della possibilità di avere o meno un figlio. Oltre che con Belén, Emma sta mantenendo un ottimo rapporto anche con l’ex fidanzato Stefano, diventato un amico dopo la burrascosa conclusione della loro storia d’amore.