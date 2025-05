Heater Parisi criticata per gli auguri ai suoi gemelli: “Figli di serie A e B in base al padre”, la replica

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Heater Parisi nel mirino degli haters. La showgirl e conduttrice è stata attaccata sui social dopo aver pubblicato un post di auguri per il 15esimo compleanno dei suoi figli, i gemelli Elizabeth Jaden e Dylan, nati dall'amore con il terzo marito Umberto Maria Anzolin. Se per loro ha scelto di esporsi pubblicamente, diverso è stato il comportamento per la figlia Jacqueline Luna Di Giacomo, da poco mamma di Enea.

Il messaggio di auguri di Heater Parisi per i gemelli Elizabeth e Dylan

Con un lungo post pubblicato su Instagram, Parisi ha fatto gli auguri di compleanno ai gemelli Elizabeth e Dylan, nati 15 anni fa dall'amore con il suo terzo marito. "Le vostre anime preziose sono la luce dell'amore infinito che mi lega a vostro padre. La vostra gentilezza, il modo in cui irradiate gioia verso gli altri, mi lascia senza respiro", ha scritto accompagnando il messaggio a una foto in cui li tiene tra le braccia ancora neonati. E poi ha continuato: "La vostra forza interiore e la vostra filosofia di vita, le vostre risate contagiose e la vostra ironia sono isole felici in un mondo sempre più difficile".

Infine ha ricordato il giorno in cui sono nati, descrivendolo come "pura felicità e bellezza":

Non dimenticherò mai il giorno in cui siete nati. Pregustavo già uno di quei fine settimana che tanto amo, film, junk food e soprattutto vostro padre accanto a me. E invece avete deciso che era arrivata l'ora. "Amore, perché ti lavi i capelli? Dobbiamo andare in ospedale mica in tv?". Ed io: "Non avrò mai una seconda chance di fare una prima impressione con i nostri gemelli".

"Figli di serie A e B", Heater Parisi attaccata dagli haters: la risposta

Tra i tanti commenti comparsi sotto il post, anche alcune critiche sull' avere "figli di serie A e serie B in base al padre". Un riferimento al fatto che, ad esempio, nel caso di Jacqueline Luna Di Giacomo, Parisi non si sia esposta in alcun modo pubblicamente nemmeno quando la figlia è diventata mamma. "

"È curioso come quando a chiedere il rispetto della privacy siano alcuni personaggi pubblici va bene, e quando lo facciano altri, no. Due pesi e due misure. Non è democrazia, ma pessima educazione", ha spiegato rispondendo alle critiche. E poi ha aggiunto:

La maleducazione è voler esprimere giudizi sulla vita privata altrui senza conoscerla. La maleducazione è pensare che un personaggio pubblico non abbia diritto alla privacy perché professionalmente ha visibilità. La maleducazione è impartire lezioni di morale a chi non conosci. La maleducazione è sporcare un momento di felicità per ferire. Questa è mala educazione.