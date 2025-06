Sophie Codegoni criticata perché va in vacanza nonostante sia mamma, la replica: “Non devo annullarmi perché ho una figlia” Sophie Codegoni è stata criticata perché si è concessa il lusso di partire nonostante abbia una figlia. La replica dell’influencer. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Daniela Seclì

Ogni volta che Sophie Codegoni decide di partire, arrivano puntuali le critiche di chi ritiene che non debba concedersi una vacanza perché è una mamma. L'influencer ha deciso di replicare, rimarcando un concetto che dovrebbe essere assodato: avere un figlio non significa annullarsi. Per la ventiquattrenne, la figlia Celine Blue resta comunque la sua priorità.

Sophie Codegoni criticata perché va in vacanza nonostante sia mamma

Sophie Codegoni, in una storia pubblicata su Instagram, ha voluto replicare a tutti coloro che si prendono la briga di criticarla ogni volta che la vedono preparare una valigia. A quanto pare c'è chi è convinto che quando si ha un figlio si debba vivere reclusi in casa: "Ci sono persone che mi hanno scritto: "Sei mamma e vai in vacanza?". Vi giuro che io questa cosa non la capirò mai". Quindi ha replicato, rimarcando come essere madre non abbia niente a che vedere con l'annullarsi:

Non è che se diventi mamma ti annulli. Secondo me questa è una cosa di cui dovremmo essere tutti molto consapevoli. Io dedico la mia vita alla mia bambina perché io la amo da morire, è la mia priorità in tutto. Ci passo ogni giornata della mia vita insieme, però ho anche bisogno di prendermi dei momenti per me. Secondo me tutte noi donne abbiamo bisogno di staccare, di divertirci, di rilassarci, di pensare a noi. Inevitabilmente un po' ci annulliamo per i nostri bimbi, è una cosa che ci viene naturale.

La replica di Sophie Codegoni a chi critica il suo modo di fare la mamma

Sophie Codegoni ha ribadito, dunque, di non ritenere di fare qualcosa di sbagliato concedendosi del tempo da dedicare a se stessa:

Ogni volta che parto ricevo mille messaggi così. Trovo profondamente sbagliato pensare che una mamma debba essere solo mamma. Credo sia fondamentale, per ogni genitore, ritagliarsi dei momenti per sé, per staccare dalla quotidianità, dalle responsabilità e riconnettersi con se stessi.