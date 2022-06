Grido ha sposato Jill Nizzotti: “Voglio dire al mondo che amo tutto di te, sarò per sempre tuo”

Il rapper Grido, all'anagrafe Luca Paolo Aleotti, ha sposato la compagna Jill Nizzotti. L'ex membro dei Gemelli DiVersi e fratello di J-Ax ha annunciato la lieta notizia sui social. Insieme a Jill sono genitori del piccolo Davide. Su Instagram, Grido ha rivolto una romantica dedica alla moglie, sottolineando come sia stata in grado di stravolgere la sua vita.

Sono parole bellissime, quelle che Grido ha dedicato alla moglie Jill Nizzotti. L'artista ha pubblicato due foto del matrimonio, accompagnate da una lunga dedica per la moglie, in cui ha espresso le mille piccole e grandi cose che ama della sua compagna:

"Sono ancora frastornato dalla gioia, è stato tutto così bello da non sembrarmi vero! Jill voglio dirlo a tutto il mondo, amo tutto di te! Amo il modo in cui rimani bambina e ti appassioni delle cose. Amo il tuo cuore grande, sempre disposto ad aiutare gli altri e prendersi cura di qualunque essere vivente, tranne i poveri insetti. Amo la tua curiosità e il modo in cui ti accarezzi i capelli mentre leggi tutti i tuoi libri. Amo il fuoco che ti si accende dentro quando hai a cuore qualcosa. Amo quando ascolti la musica e sentirti cantare anche se non sei esattamente intonata come Taylor Swift. Amo il tuo essere una combattente che non si fa mettere i piedi in testa da nessuno e al tempo stesso la persona più dolce che abbia mai incontrato, per questo adoro dirti che ti amo ogni giorno. Ma c’è un’altra parola che meriti di sentire ogni giorno, ed è GRAZIE. Grazie per aver dato un senso alla mia vita. Grazie per aver messo al mondo Davide e per tutto quello che fai per noi. Grazie per la persona meravigliosa che sei e per ogni momento che passi con me. E soprattutto grazie per aver deciso di sposarmi! Ti amo con tutto me stesso. Per sempre tuo, Luca".