Gli amici di Noemi Bocchi: “Non è la causa del divorzio di Totti, vuole uscire allo scoperto” Gli amici di Noemi Bocchi difendono la 34enne, considerata la causa della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi.

A cura di Stefania Rocco

Gli amici di Noemi Bocchi difendono la 34enne considerata la causa della separazione tra Francesco Totti e Ilari Blasi. La romana è rimasta in silenzio fino a oggi. Rarissime le sue apparizioni in pubblico. Ha mantenuto un basso profilo per evitare di inasprire una situazione già difficile ma adesso quelli che la conoscono sostengono sia pronta a uscire allo scoperto.

La versione degli amici di Noemi Bocchi

Il settimanale DiPiù ha raccolto le confessioni di chi Noemi la conosce. Gli amici della donna sostengono sia stanca di nascondersi. Ritiene di non avere responsabilità e, anche per questo, vorrebbe vivere questa relazione con l’ex capitano della Roma alla luce del sole:

Noemi non si considera la causa scatenante della rottura tra Ilary e Totti e vorrebbe uscire allo scoperto con lui, smettere di nascondersi, anche perché la loro relazione non è solo un flirt, ma qualcosa di più importante.

Gli amici di Totti: “Non se la sente di uscire allo scoperto”

Dal canto suo, Totti non avrebbe intenzione di ufficializzare la storia con Noemi. Già fotografato più volte in compagnia della nuova fiamma, il campione avrebbe intenzione di sistemare il rapporto con la moglie Ilary Blasi, definendo i dettagli del divorzio, per poi considerarsi definitivamente libero di vivere la sua vita. A confessarlo, sempre a Dipiù, sarebbero stati gli amici:

Nel pieno della tempesta matrimoniale, Francesco ancora non se la sente di vivere alla luce del sole la relazione con Noemi, anche perché all’orizzonte c’è il confronto in Tribunale con Ilary per la spartizione del loro cospicuo patrimonio.

Gli incontro tra Totti e Noemi

Intanto, si accumulano le prove che confermano la relazione tra Totti e Noemi. Il campione è stato fotografato più volte sotto casa della donna a Roma e, di recente, anche a San Felice Circeo, dove Noemi sta trascorrendo le vacanze estive. Ilary, invece, non sembrerebbe avere nuove storie d'amore.