Giulia Salemi compie 32 anni: le foto della festa di compleanno e la dolce dedica di Pierpaolo Pretelli Giulia Salemi ha festeggiato il suo primo compleanno da mamma insieme agli amici più cari e al suo compagno Pierpalo Pretelli. Sul profilo dell'influencer sono comparse le foto e i video della festa.

Giulia Salemi ha compiuto 32 anni. Al suo fianco nel primo compleanno da mamma il compagno Pierpaolo Pretelli, loro figlio Kian e un gruppo di amici. Sul profilo della conduttrice e influencer sono apparsi alcuni video e foto della festa che si è tenuta in un in locale a Milano.

Il compleanno di Giulia Salemi: le foto della festa e la dedica di Pierpaolo Pretelli

Sul profilo di Giulia Salemi è comparso un carosello di foto che documentavano il suo 32esimo compleanno, che l'influencer ha definito "speciale". Tra gli scatti, uno davanti alla torta firmata dallo Chef Damiano Carrara (e su cui spicca la scritta "Dal 1993 #grazieAMe"), alcune immagini con il suo compagno Pierpaolo Pretelli, una foto con il figlio Kian e una insieme al gruppo di invitati.

"Kian nel cuore, Pier al mio fianco, gli amici più intimi e la nuova stagione di "Non lo faccio x moda". Grazie alla vita!" ha scritto nella didascalia del post. Nell'immagina in cui posa con gli amici ha aggiunto: "Famiglia, persone che realmente mi hanno conquistata e fanno parte del mio quotidiano. Ci sono un paio di assenti, ma giustificati".

Giulia Salemi insieme agli invitati al suo 32esimo compleanno

In un video comparso nelle storie sul suo profilo Instagram, Pierpaolo Pretelli ha scritto una dedica per la sua dolce metà: "Auguri amore mio. Che tu possa realizzare i sogni più grandi".

La storia d'amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

La storia d'amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi è iniziata nella Casa del Grande Fratello Vip nel 2018. Ospite di Domenica In, Pretelli ha raccontato: "Vivendo forzatamente in una casa, ci siamo conosciuti in maniera molto veloce. Ho capito che era quella giusta quando mi sono resa conto che con lei ridevo tanto. Ci prendevamo in giro, era uno dei segreti del nostro rapporto". Sull'arrivo del piccolo Kian, nato lo scorso gennaio, ha chiarito: "L'abbiamo cercato, oggi vedere Giulia con lui è talmente surreale. Ho trovato l'esatta metà che mi sostiene, aiuta e rispetta. Pensavo che fosse giusto mettere al mondo qualcosa di nostro".