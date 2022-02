Giorgio Manetti parla del rapporto con Maria Laura De Vitis: “Hanno detto qualsiasi cosa” Giorgio Manetti smentisce il flirt che gli avevano attribuito con Maria Laura De Vitis, ex fiamma di Paolo Brosio, con cui era stato immortalato nei giorni di Sanremo.

A cura di Ilaria Costabile

Nella settimana di Sanremo aveva fatto il giro del web una foto che vedeva uno dei volti più noti di Uomini e Donne, Giorgio Manetti, accanto alla giovanissima Maria Laura De Vitis già nota alle cronache rosa per la sua storia d'amore con Paolo Brosio. In molti ci hanno ricamato su e hanno pensato che tra loro potesse esserci del tenero, ma stando a quanto ha dichiarato l'ex cavaliere al magazine del dating show, non c'è nulla tra loro, solo una conoscenza fugace, che ha scatenato un gossip in piena regola.

Le dichiarazioni di Giorgio Manetti

L'ex fiamma di Gemma Galgani ha risposto molto candidamente alla domanda che gli è stata posta in merito allo scatto che lo ha visto in atteggiamenti, forse fraintendibili, ad una serata mondana in quel di Sanremo, dove i due erano l'uno accanto all'altra, condividendo risate e chiacchiere. Al settimanale, quindi, ha confessato:

È stata solo una foto. Eravamo entrambi a un evento mondano a Sanremo, durante la settimana del Festival. Abbiamo trascorso due giorni insieme, ma non eravamo da soli. La foto è stata pubblicata, e io appaio mentre le stavo sussurrando qualcosa, ma solo perché la musica era alta e non si riusciva a parlare. Si sono tutti scatenati: hanno commentato, ne hanno dette di ogni! È una persona molto carina, ma ha ventiquattro anni.

I commenti su Gemma Galgani

Manetti, quindi, ha smentito questo ipotetico flirt nato da una foto e ha ammesso che i commenti fatti nei confronti di Gemma Galgani, la sua ex fiamma, sono frutto di una visione del dating show e non dei commenti fatti in maniera superficiale sulla vita privata della dama. A questo proposito, però, non si riserva di dichiarare alcuni pensieri in merito al fatto che dopo anni da protagonista del Trono Over, non ha ancora trovato un uomo: "Gemma avrà conosciuto centocinquanta uomini in trasmissione, ma non ha mai trovato l’amore. Anche per questo magari la critico".