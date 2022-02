Maria Laura De Vitis e Giorgio Manetti, l’ex di Paolo Brosio insieme all’ex di Gemma Galgani Secondo Novella 2000 Maria Laura de Vitis, 23 anni, dopo Paolo Brosio avrebbe ritrovato l’amore nel Gabbiano, l’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, che ha alle spalle una storia con Gemma Galgani.

A cura di Giulia Turco

Improbabile coppia quella di Maria Laura De Vitis e Giorgio Manetti, che si sono conosciuti e secondo il gossip avrebbero instaurato un ottimo feeling. Lei, 23 anni, è la ex fidanzata di Paolo Brosio, ai tempi della partecipazione del giornalista al GFVip. Lui, etichettato come Il Gabbiano, è l’ex compagno di Gemma Galgani ed cavaliere 65enne a Uomini e Donne. Novella 2000 racconta che i due si sono mostrati pubblicamente complici a Sanremo, durante una serie di eventi collaterali al Festival. Tanto da iniziare a pensare ad un nuovo amore.

Maria Laura De Vitis ha chiuso con Paolo Brosio

Tra la giovane modella e il giornalista non ci sarebbe più alcun rapporto. Dopo la rottura dello scorso anno, i due non avrebbero conservato nemmeno un rapporto di amicizia. Sarebbe stato Brosio a voler troncare del tutto il loro legame. In un’intervista rilasciata a Fanpage lo scorso maggio la modella, frequentatrice abituale dei salotti di Barbara d’Urso, aveva ammesso di essere stata spinta da Fabrizio Corona. L’ex paparazzo le avrebbe dato diverse dritte, consigliandole di accusare Paolo Brosio per fare più ospitare in tv e tenere vivo il loro gossip.

Giorgio Manetti potrebbe non tornare a Uomini e Donne

Si era parlato di un presunto ritorno de Il Gabbiano al dating show di Maria De Filippi, che potrebbe saltare qualora l’ex cavaliere stia davvero frequentando la giovane modella. Alle spalle ha la relazione con Gemma Galgani, con la quale ha chiuso bruscamente. In una recente intervista a Nuovo Tv, Manetti ha definito scandaloso il fatto che la dama abbia ancora spazio nel programma: “Racconta sempre la stessa storia, nessuno le crede più. Trovo scandaloso proporla in televisione”, ha spiegato. "È come se cercasse l’approvazione di Maria, c’è una sorta di smarrimento nei suoi occhi quando le fa domande serie".