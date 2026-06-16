Gigi e Vanessa insieme stasera su Canale5: tra gli ospiti in scaletta Eros Ramazzotti e Paolo Bonolis

Stasera, martedì 16 giugno, in onda su Canale5 la prima puntata di Gigi e Vanessa Insieme, replica dello show del 2025 con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. Tra gli ospiti anche Emma, Eros Ramazzotti, Paolo Bonolis, Luca Laurenti e Giorgio Panariello.

Stasera su Canale5 Gigi e Vanessa insieme

Stasera, martedì 16 giugno, in onda su Canale5 "Gigi e Vanessa insieme", la replica dello show proposto da Mediaset lo scorso anno. Uno spettacolo in cui il cantante e la conduttrice e attrice celebrano il valore dell'amicizia e la convinzione che si possano avere anche visioni diverse, ma se si fanno le cose insieme tutto può assumere una luce straordinaria. In questa festa, che rivedremo a partire da stasera e che si articola in tre puntate, ci saranno anche alcuni volti noti del mondo dello spettacolo come Emma, Paolo Bonolis e Luca Laurenti. L'appuntamento è alle ore 21:20 su Canale5.

Gli ospiti in scaletta stasera su Canale5

Paolo Bonolis tra gli ospiti

Come dicevamo, Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada celebrano il valore dell'amicizia in una serata di festa riproposta da Canale5 a partire da stasera, martedì 16 giugno. Con loro numerosi volti noti del piccolo schermo, tra conduttori, cantanti e attori. Interverranno Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Quello tra i due conduttori è un sodalizio televisivo che dura da tantissimi anni. Li abbiamo visti insieme in programmi come Tira & Molla, Chi ha incastrato Peter Pan? o i più recenti Ciao Darwin e Avanti un altro. Nel corso della serata ascolteremo anche le voci e i successi di Emma, Stash e Eros Ramazzotti. Non mancherà un tocco di comicità grazie a Francesco Cicchella, che intratterrà il pubblico imitando Ultimo, Elton John, Antonello Venditti, Tiziano Ferro, Riccardo Cocciante e tanti altri. Spazio, infine, all'arte della recitazione con Claudio Santamaria, che proporrà uno sfizioso sketch comico con Vanessa Incontrada, e Giorgio Panariello.

Dove vedere Gigi e Vanessa in TV e in streaming

Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio

Per assistere a "Gigi e Vanessa insieme" con la regia di Roberto Cenci basterà sintonizzarsi su Canale5 alle ore 21:20, quindi subito dopo l'appuntamento quotidiano con La ruota della fortuna di Gerry Scotti e Samira Lui. È possibile assistere alle tre puntate anche in streaming e replica. Sono, infatti, già disponibili per la visione sulla piattaforma Mediaset Infintity. Vediamo, invece, il calendario della messa in onda di "Gigi e Vanessa insieme":