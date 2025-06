Gigi e Bella Hadid raccontano di avere una sorella segreta: “È stata accolta a braccia aperte”

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Gigi e Bella Hadid, tra le modelle più note sulle passerelle dei più noti brand di moda, hanno anche un'altra giovane sorella, finora rimasta segreta. La notizia è emersa lo scorso 29 maggio e sono state proprio le due top model a rivelare questo dettaglio inedito. La ragazza si chiama Aydan e ha 23 anni, già dalle foto, secondo molti fan, la somiglianza sarebbe piuttosto evidente.

Gigi e Bella Hadid raccontano della scoperta di Aydan

Le due modelle hanno raccontato di avere una terza sorella al Daily Mail: "Più di 20 anni fa nostro padre, mentre era single, ha avuto una breve relazione che ha portato a una gravidanza" riporta la testata giornalistica. L'incontro tra Mohamed Hadid e la madre di Aydan sarebbe avvenuto nel 2001, quando la relazione con Yolanda, mamma delle due top model, era ormai conclusa. Gigi e Bella, quindi, hanno spiegato: "Aydan è nata e cresciuta in Florida, con l'uomo che amava e conosceva come suo padre fino alla sua improvvisa scomparsa, quando lei aveva 19 anni". Per curiosità, poi, la ragazza ha deciso di sottoporsi ad un test del dna, scoprendo così la parentela con le sorelle Hadid. Il primo incontro è avvenuto alla fine del 2023 e da quel momento hanno trascorso spesso momenti insieme, coinvolgendo anche il padre, ormai 76enne. La storia è stata riportata anche dal New York Times, secondo cui le due modella hanno accolto la sorellastra "a braccia aperte".

La richiesta di rispettare la privacy della sorella

Nel raccontare della vicenda al Daily Mail, secondo cui la giovane Aydan si sarebbe laureata di recente alla Parsons School of Design di Manhattan, le modelle Hadid hanno aggiunto:

Abbiamo custodito gelosamente questa inaspettata e meravigliosa aggiunta alla nostra famiglia. Aydan e la sua famiglia hanno a cuore la loro privacy e la rispettiamo pienamente. Chiediamo gentilmente ad altri di fare lo stesso e di onorare il suo desiderio e il suo diritto all'anonimato mentre continua la sua vita da giovane donna a New York.

Al momento, pare che il riconoscimento non sia ancora avvenuto, ma che il Mohamed Hadid avesse sempre saputo di quest'altra figlia, sebbene pare non abbia contribuito in maniera attiva al suo sostentamento in questi anni.