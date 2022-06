Gerry Scotti sarà nonno per la seconda volta, il figlio Edoardo aspetterebbe un altro figlio “In questi ultimi giorni il conduttore è al settimo cielo”, racconta il settimanale Oggi. “A Pavia gira voce che il suo unico e amato figlio Edoardo lo renderà nonno per la seconda volta”.

A cura di Giulia Turco

Gerry Scotti sta per diventare nonno per la seconda volta. Secondo le indiscrezioni uscite sul settimanale Oggi, il conduttore potrebbe presto scoprire la gioia di un secondo nipotino che renderebbe la sorellina Virginia, nata da Edoardo e Ginevra Piola, la sorella maggiore di casa Scotti. Ormai abitudinario delle passeggiate con la carrozzina, potremo presto vedere Gerry Scotti tornare ad aggirarsi per Parco Sempione a Milano.

Gerry Scotti diviso tra tv e vita privata

Dovrà dunque destreggiarsi tra gli impegni in tv e la sua vita privata. Per la prossima stagione televisiva infatti Gerry Scotti tornerà su Canale 5 con il suo consueto appuntamento quotidiano nello studio di Caduta Libera e una volta a settimana sarà come sempre parte della giuria di Tu sì sue vales. Nel frattempo potrebbe trovarsi a gestire anche due nipotini. “In questi ultimi giorni il conduttore è al settimo cielo”, racconta il settimanale Oggi. “A Pavia, la città in cui vive, gira voce che il suo unico e amato figlio Edoardo lo renderà nonno per la seconda volta”.

Edoardo Scotti e Ginevra Piolo in attesa del secondo figlio

La giornalista Ginevra Piola dunque, compagna di Edoardo Scotti, sarebbe già incinta per la seconda volta. La coppia aveva deciso di omaggiare il nonno dando alla prima figlia il nome Virginia, femminile di Virginio che è appunto il nome di battesimo del conduttore. "Non ho spinto io ovviamente, doveva piacere anche a mia nuova e lei e mio figlio sono stati misteriosi fino alla fine, anche se una foto della cameretta ha svelato un mobiletto con il suo nome”, aveva raccontato il conduttore che aveva confidato al Corriere della Sera le sue prime prove di vita da nonno, in un periodo difficile, quello della pandemia che aveva reso tutto più complesso. “Mi hanno fatto davvero un grosso regalo".