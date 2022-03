Francesco Oppini: “Ho rivisto Tommaso”, Zorzi interviene sui social Ospite dell’ultima puntata del GF Vip Party, Francesco Oppini ha rivelato di aver rivisto Tommaso Zorzi: “Non c’era da far pace, c’era solo da rivedersi”. E via social l’influencer e conduttore ha replicato alle parole dell’amico, facendo una precisazione.

A cura di Elisabetta Murina

Francesco Oppini e Tommaso Zorzi hanno riallacciato i rapporti. Il figlio di Alba Parietti, durante l'ultimo appuntamento del GF Vip Party, ha rivelato di aver rivisto l'amico e vincitore della corsa edizione del Grande Fratello Vip, ma di aver scelto di non parlare pubblicamente. I due avevano affrontato insieme l'avventura nel reality di Canale 5 lo scorso anno, instaurando un forte legame d'amicizia, che però si era bruscamente interrotto, tanto che per mesi non si erano rivolti la parola. In occasione delle festività natalizie, i due si erano risentiti per scambiarsi gli auguri e, circa un mese prima, Oppini aveva condiviso via Instagram un quadro che li ritraeva abbracciati insieme.

Cosa ha detto Francesco Oppini su Tommaso Zorzi

Ospite del GF Vip party insieme a Gaia Zorzi (sorella di Tommaso) e Giulia Salemi, Francesco Oppini ha pubblicamente ammesso di aver incontrato di nuovo Tommaso Zorzi. E alla domanda: "Chi senti del vostro GF Vip?", il figlio di Alba Parietti ha risposto: "Ogni tanto sui social o su Whatsapp parlo con Pierpaolo, Zelletta, Enock, Elisabetta e Tommy, che ho visto recentemente, ma ovviamente non l'abbiamo fatto sapere". E ha poi aggiunto i motivi per cui insieme hanno deciso di non parlarne: "Non c'era da far pace, c'era solo da vedersi. Tra l'altro la cosa non l’abbiamo nemmeno raccontata, perché per quanto mi riguarda era una questione da tenere un po’ per i fatti nostri, perché non tutto va raccontato e pubblicizzato. Ormai non potete fare gossip, è una cosa successa già. Anzi vi dico che Tommaso vuol comprare un altro gatto“.

La replica di Tommaso Zorzi

Chiamato in causa, Zorzi ha prontamente replicato via Instagram alle parole di Oppini, specificando che non è vero che sta pensando di prendere un altro gatto: "Non è vero che ne prenderò un altro. Non so da dove sia nata questa cosa. Direi che tre animali bastano e avanzano".

L'influencer e conduttore, però, non ha smentito la parte riguardante il loro incontro, anche se ha voluto fare una precisazione: "Ho abbandonato un certo tipo di dinamiche tempo fa e di certo non presterò il fianco oggi. Ci sono cose che ultimamente hanno veramente rotto il ca**o, sono mesi che vanno avanti, non ho detto niente e continuerò a tacere".