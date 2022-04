Tommaso Zorzi su Stanzani: “È geloso, non vuole che vada a ballare. Vorrei coronare il nostro amore” Tommaso Zorzi, a Verissimo, ha raccontato come procede la relazione con Tommaso Stanzani. Ha confidato che gli piacerebbe coronare il loro amore, ma non per forza con il matrimonio.

A cura di Daniela Seclì

Tommaso Zorzi, ospite di Verissimo, ha raccontato come procede la relazione con Tommaso Stanzani. Per la gioia dei fan della coppia, il loro amore va a gonfie vele. Zorzi ha descritto il ballerino come un fidanzato decisamente geloso:

"È il secondo ragazzo che ho portato in casa, ma con il primo ero ancora giovane. Mia mamma e Tommy si sentono spessissimo anche per cavoli loro. È bello. Si è creato finalmente quel quadretto un po' da famiglia del mulino. Tommaso ha detto che non è facile stare accanto a me? Non lo è neanche per me. Immagina per gli altri".

Tommaso Zorzi commenta l'ipotesi matrimonio con Tommaso Stanzani

Silvia Toffanin, poi, ha chiesto a Tommaso Zorzi di raccontare le dinamiche della coppia e di confidarle se stiano pensando già al matrimonio. Il ventisettenne ha spiegato che non lo ritiene una priorità, nonostante lo veda come un'occasione in più per dare una festa:

"Com'è la nostra dinamica di coppia? Molto rilassata, molto libera, anche perché lui essendo più giovane, ha bisogno di invitare gli amici a casa, di stare per i cavoli loro. Io sono il primo che gli lascio la libertà di farlo. Vuoi andare a ballare da solo? Fallo. Voglio andare a ballare da solo io? Non posso. Se è geloso? Uh, sì. Lui è geloso. Io sono un finto non geloso. Diciamo che sono troppo orgoglioso per essere platealmente geloso. Magari lo controllo. Matrimonio? È una cosa che mi piace perché mi piacciono molto le feste. Quindi è una scusa per dare una festa. Però, non sono un fan dei matrimoni. Mi piacerebbe coronare il nostro amore con un matrimonio, una festa, ma non è qualcosa a cui ambisco più di tanto. Ambisco a stare insieme per un sacco di tempo, a prescindere dal matrimonio".

Tommaso Zorzi è stato vittima di bullismo

Tommaso Zorzi, infine, è tornato con la mente agli episodi di bullismo vissuti quando era ancora un bambino: "I ragazzini sanno essere veramente molto cattivi. Quando sei a scuola il tuo mondo, la tua dimensione è la tua classe. Ed è una dimensione molto ristretta, con 18, 20 bambini. È molto facile che un pettegolezzo, dal primo bambino arrivi all'ultimo". E ha continuato:

