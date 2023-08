Francesca Fagnani e Enrico Mentana innamorati a Cortina, tappa fissa per le vacanze estive Tra le grandi passioni di Francesca Fagnani ci sono le gite in montagna. Ecco perché, come ogni anno, Francesca Fagnani sceglie le Dolomiti, prima di gettarsi a capofitto in una nuova stagione televisiva. Al suo fianco il compagno Enrico Mentana, con la figlia Vittoria e le due cavalier King Nina e Bice.

A cura di Giulia Turco

Enrico Mentana e Francesca Fagnani si godono quel che resta delle vacanze estive tra le montagne di Cortina D’Ampezzo, dove le temperature sono ben meno assillanti di quelle della Capitale, nonostante un’estate comunque caldissima. Mancano pochi giorni alla ripresa dei lavori per entrambi, lavoratori instancabili, soprattutto la giornalista, a suo dire, dedita al lavoro in maniera totale.

La passione di Mentana e Fagnani per le montagne delle Dolomiti

Tra le sue grandi passioni, oltre al giornalismo, ci sono le gite in montagna e l’escursionismo. Ecco perché immancabilmente, come ogni anno, Francesca Fagnani sceglie le Dolomiti per il suo relax, prima di gettarsi a capofitto in una nuova stagione televisiva. Passeggia per le strade di Cortina, insieme al compagno Enrico Mentana, al suo fianco da circa dieci anni, i loro due cavalier King, Nina e Bice, e la figlia del direttore La7 Vittoria, nata nel 2007 dal matrimonio con Michela Rocco di Torrepadula. A quanto pare Fagnani ha un ottimo rapporto con i figli del giornalista, con il quale per il momento condivide l’affetto delle due cagnette, che sono parte della famiglia: "Nina è dolce con Enrico e lui non ha il coraggio di lasciarla sola quando esce, così la porta con sé e io devo andare a recuperarla”, ha raccontato Fagnani qualche anno prima.

L’amore di Mentana per Francesca Fagnani che non esclude il matrimonio

Da sempre molto riservati come coppia, sono rari pubblicare foto o lasciarsi immortalare dai paparazzi in momenti della quotidianità, eppure sono una coppia vincente. Si sono conosciuti nei primi anni 2000 e, stando a quanto raconta la giornalista, sarebbe stato Mentana a fare il primo passo, con un bacio inatteso: “È stato lui. In ascensore. Salutandomi. Fu inaspettato”. Difficile per una donna come lei credere nelle favole d’amore, ben preferibile optare per un rapporto concreto e razionale, che l tenga ben ancorata con i piedi per terra: “Faccio fatica a credere nell’amore per sempre. Come si fa a desiderare la stessa persona negli anni, addirittura per sempre”, rifletteva in un’intervista a Vanity Fair.

"La verità è che l’altra persona diventa una parte indispensabile di te. Un braccio, un rene. Diventa qualcosa di viscerale, diventa famiglia. La fase in cui tu sei l’altro, e l’altro è te”. In questi anni l’ipotesi delle nozze non è stata presa in considerazione, ma nella vita mai dire mai. "Per me il matrimonio non è un’esigenza, né un desiderio di realizzazione. Però non lo escludo neppure”, ha fatto sapere la giornalista. "I figli se arrivano, sono un dono della vita. Se si fanno, vanno fatti per amore".