Flavio Briatore celebra suo figlio con un tatuaggio, sul braccio compare un falco gigante L’imprenditore pubblica su Instagram un video in cui mostra un enorme tatuaggio su un braccio che raffigura un falco e la data di nascita del figlio Nathan.

A cura di Andrea Parrella

Un grande, grandissimo falco e una data, quella del 2010, che lascia poco spazio alle interpretazioni. Flavio Briatore ha voluto celebrare con un tatuaggio il figlio Nathan Falco, nato dalla relazione con Elisabetta Gregoraci. Con questo disegno il noto imprenditore e dirigente sportivo italiano si è voluto legare “per sempre” a Nathan Falco, nato appunto 12 anni fa.

L'imprenditore ha filmato tutto e condiviso attraverso un reel pubblicato su Instagram il suo gesto. E i commenti, naturalmente, non sono mancati. C'è chi ne apprezza l'intento come Heidi Klum, la modella da cui l'imprenditore piemontese ha avuto la prima figlia Leni, ma non mancano le critiche per il disegno troppo eccessivo.

Nathan Falco, CEO a 12 anni

Il rapporto tra Briatore e suo figlio è molto stretto e d'altronde Nathan sta già iniziando a seguire le orme professionali di suo padre. Classe 2010, ma Nathan Falco Briatore a 12 anni è già CEO di una società, precisamente della Billionaire Bears nft. Il figlio della showgirl e conduttrice Elisabetta Gregoraci ha aggiornato il suo profilo Instagram, inserendo nella biografia questo dettaglio che non è passato inosservato.

Cosa fa la società di cui Nathan Falco è CEO

Sul suo profilo Instagram, il dodicenne Nathan Falco Briatore conta già 163mila follower. Nella biografia ha aggiunto un dettaglio che non è sfuggito: CEO del Billionaire Bears nft. Dunque, il figlio di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci si candida a essere tra i Chief Executive Officer (Amministratori Delegati) più giovani al mondo. Ma di cosa si occupa la società menzionata? Sul sito dedicato si legge: Billionaire Bears mira a essere una comunità esclusiva di NFT e un hotspot per affari e connessioni. Gli orsi miliardari ti permettono di accedere a feste esclusive, concierge di lusso, omaggi di lusso e molto altro!