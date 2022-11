Fiorello insieme alla figlia Angelica, pomeriggio di relax al centro ippico prima del ritorno in tv In attesa di tornare in tv con il suo show “Viva Rai2!”, Fiorello si concede del tempo insieme alla figlia Angelica, avuta con la moglie Susanna Biondo. Il settimanale Chi ha immortalato padre e figlia mentre trascorrono un pomeriggio di relax al centro ippico.

A cura di Elisabetta Murina

(Foto dal settimanale Chi)

Fiorello è pronto a tornare in tv con il suo nuovo show Viva Rai2!. Il debutto è previsto per il prossimo 5 dicembre. Nel frattempo il conduttore ha deciso di trascorrere del tempo insieme alla figlia Angelica, avuta con la moglie Susanna Biondo, con cui ancora oggi è felicemente sposato. Il settimanale Chi ha immortalato padre e figlia durante un pomeriggio di relax in un centro ippico.

Fiorello si rilassa insieme alla figlia Angelica

Gli scatti del settimanale di Alfonso Signorini mostrano Fiorello in versione papà. Il conduttore ha deciso di trascorrere un pomeriggio insieme ad Angelica, la figlia avuta con la moglie Susanna Biondo, in attesa dell'inizio del suo nuovo programma (il prossimo 5 dicembre su Rai2). Stando a quanto si vede dalle immagini, la 16enne frequenta un corso di equitazione al Circolo Ippico Due Ponti, galoppando davanti al padre che, nel frattempo, prende il sole e ricarica le energie prima di tornare sul piccolo schermo.

(Foto dal settimanale Chi)

Il nuovo programma di Fiorello Viva Rai2!

Poche ore prima di andare al centro ippico, Fiorello ha reso disponibile un nuovo episodio di Aspettando Viva Rai2!, l'ironica rassegna stampa che ha già riscosso un enorme successo sui social e che ora è disponibile anche in streaming. A partire dal 5 dicembre, il conduttore porterà in tv uno spazio tutto suo in cui darà la sveglia agli italiani per iniziare la giornata di buon umore. E ha già annunciato chi sarà il suo primo ospite: Amadeus. "E vorrei pure vedere, dopo tre Festival di Sanremo", ha detto con un grande sorriso, ricordando le volte in cui ha partecipato alla kermesse musicale perché chiamato dall'amico e collega, ancora oggi conduttore e direttore artistico della più importante manifestazione musicale in Italia.