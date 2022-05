Fiocco rosa per Iulia Sciumé e Antonio Moriconi di Uomini e Donne, ecco la prima foto di Isabel L’annuncio dato dalla bionda influencer con delle foto tenerissime, che mostrano la piccola al seno e di Antonio Moriconi raggiante mentre guarda la sua piccola appena nata. “Non si può spiegare l’emozione”, esordisce la neomamma.

È nata Isabel, primogenita di Antonio Moriconi, storico corteggiatore di "Uomini e Donne", e della sua compagna, siciliana di origini rumene, Iulia Sciumè. L'annuncio dato dalla bionda influencer con delle foto tenerissime, che mostrano la piccola al seno e di Antonio Moriconi raggiante mentre guarda la sua piccola appena nata. "Non si può spiegare l'emozione", esordisce la neomamma.

La nascita di Isabel, la figlia di Antonio Moriconi e Iulia Sciumè

Isabel Moriconi è nata il 3 maggio 2022 alle 16.07. Lo ha dichiarato la stessa Iulia Sciumè in un lungo post su Instagram: "È cambiata per sempre la nostra vita", ha scritto l'influencer che sostiene anche il neopapà: "Non potevo trovare un compagno, amico e fidanzato migliore ed adesso anche un papà".

Il 3/05/2022 alle 16:07 è cambiata per sempre la nostra vita. 🎀

Non si può spiegare l’emozione che si puó provare nel vedere venire al mondo quel piccolo esserino che per tanti mesi hai sognato ed immaginato.

Adesso esiste, è li , l’hai fatto tu ed è tutto tuo.

Inspiegabile davvero

è stato tutto così forte , tutto così intenso e sono grata per averti avuto accanto per tutto il tempo @antonio_moriconi11

mi hai supportato e sopportato dalla prima contrazione fino alla fine e so che non è stato facile, so quanto non ami gli ospedali e quanto è dura vedere soffrire una persona ed essere impotente ma nonostante questo mi sei stato accanto anche durante il parto in cui penso di averti rotto anche una mano 🤣

e durante i giorni successivi in ospedale.

Non potevo trovare un compagno, amico e fidanzato migliore ed adesso anche un papà.

Grata di tutte queste emozioni e di tutto questo amore che sto provando 💕

Piccola Isabel ti amo già tantissimo 🧸✨

Antonio Moriconi: "Ti proteggerò sempre"

Antonio Moriconi ha condiviso gli stessi scatti sul suo profilo Instagram. Didascalie in inglese per l'occasione: "As proud as a man can be. Welcome to our world baby, mom and dad are here for you. Nothing in the world can describe this feeling. Ps: I will always protect you". Pioggia di like e commenti, anche da personaggi famosi come Luigi Mastroianni, Rodolfo Salemi e Andrea Melchiorre.