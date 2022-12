Filippa Lagerback: “Mi chiesero di rifarmi il naso e il seno, ma voglio invecchiare riconoscendomi” Filippa Lagerback ha raccontato che i suoi agenti le consigliarono di rifarsi il naso e il seno. La modella e conduttrice disse di no: “Vorrei invecchiare riconoscendomi, apprezzando il mio volto che cambia con gli anni”.

A cura di Daniela Seclì

Filippa Lagerback ha pubblicato su Instagram una lunga riflessione in cui ha espresso la sua volontà di rispettare le naturali forme del suo viso e del suo corpo, senza intervenire chirurgicamente per ostacolare il tempo che passa. Ha rivelato che in passato le è stato consigliato di rifarsi il naso e il seno, ma lei si è sempre rifiutata di farlo perché quando si guarda allo specchio vuole riconoscersi.

Gli interventi a cui Filippa Lagerback ha detto di no

Filippa Lagerback ha raccontata in che modo si è approcciata all'idea di bellezza sin da giovanissima: "Sono cresciuta con il concetto della bellezza interiore, dove guardarsi troppo allo specchio era sconsigliato e creme, trucchi e prodotti di bellezza erano considerati superflui, perché tanto l’interiore si nutre e cura in altri modi". Così, quando i suoi agenti le hanno proposto di rifarsi il naso e il seno, non ha seguito i loro consigli:

Buffo pensare che il destino mi abbia portato a fare la modella per tanti anni, prima di approdare alla Tv, dove l’aspetto conta eccome. I miei agenti negli anni hanno “consigliato” interventi chirurgici: “Dovresti rifarti il naso che fa ombra nelle foto” a “Con un seno più grande potresti fare un calendario”, ma sono sempre andata contro questi “preziosi consigli” con le parole della mamma ben chiare in testa.

Filippa Lagerback cura la sua bellezza senza snaturarla

Filippa Lagerback ha concluso rimarcando come si prenda cura di sé e della sua bellezza, senza però ricorrere a interventi e trattamenti che la porterebbero un giorno a guardarsi allo specchio e a fare fatica a riconoscersi: