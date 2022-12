Festeggiò i 50 anni in piena pandemia, Enzo Miccio irresponsabile ma non colpevole La decisione del magistrato: Enzo Miccio non è colpevole, nonostante il comportamento sia stato ritenuto irresponsabile.

La festa dei suoi 50 anni in piena pandemia di Covid causò tanta indignazione. Enzo Miccio, però, può tirare un sospiro di sollievo perché la vicenda penale a suo carico si è conclusa con una archiviazione, richiesta dal pubblico ministero Antonia Pavan. Il magistrato, tuttavia, ha voluto comunque sottolineare nella sua motivazione che il reuccio del wedding non si è comportato in maniera responsabile e corretta. Per il resto, però, nulla da sanzionare.

Cosa era successo

Nella vicenda era coinvolto non soltanto il wedding planner più famoso d'Italia ma anche il direttore del Grand Hotel Victoria di Menaggio, il dottor Marco Montagnini. Tutto accadde l'8 maggio 2021 quando fu organizzata una grande festa di compleanno per i 50 anni di Enzo Miccio. L'evento mondano andò in scena quando c'erano le restrizioni per circoscrivere e contenere la diffusione del Covid19. Le immagini del party fecero imbestialire l'opinione pubblica, soprattutto i competitor di Enzo Miccio.

Cosa disse Enzo Miccio "in diretta"

In un post su Instagram, successivamente diventato celebre e ripreso dalla quasi totalità della stampa, Enzo Miccio esordiva così: "SI PUÒ FARE!". Poi scriveva:

L’altro giorno è stato il mio compleanno e non volevo rinunciare alla mia festa! Ma so benissimo cosa stiamo vivendo. Ecco perché ho colto l’occasione per dimostrare come sia possibile festeggiare insieme, in piena sicurezza. Come sia possibile far ripartire un comparto da sempre dimenticato, come quello degli eventi. Come si possa realizzare un evento e far si che tutta la filiera lavorativa collegata, ricominci. Ho applicato un protocollo serio con un numero di partecipanti ridotto, a cui è stato fatto un tampone rapido in loco. L’intero staff si è sottoposto a controllo preventivo e insieme siamo riusciti a dar vita ad un evento piccolo, ma che ha portato sorrisi e gioia a tutti gli invitati. Tornare a festeggiare, sorridere e lavorare in sicurezza, è possibile!

Molte le repliche e le dimostrazioni di dissenso, ma oggi è arrivata anche la decisione dei magistrati: la posizione di Enzo Miccio è senza macchia. Un comportamento irresponsabile, certo, ma nessuna azione penale sarà esercitata nei suoi confronti.