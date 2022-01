“Festeggia e rinasci”, il Capodanno di Jeff Bezos all’insegna del lusso e del trash Camicia trash e pensieri filosofici da manuale: è il Capodanno di Mr.Amazon, il secondo uomo più ricco del mondo.

Jeff Bezos ha festeggiato Capodanno 2022 con una super festa a tema disco trash. La camicia a fantasia attillata, gli occhiali a specchio e tutto il resto degli invitati vestito sopra le righe, compresa la compagna di Mr. Amazon, la giornalista televisiva Laureen Sanchez. È festa grande per Jeff Bezos, sebbene nella lista dei più ricchi del mondo sia stato scalzato da Elon Musk, il patron di Tesla.

Il party nella super villa di Bezos

Jeff Bezos ha pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram alcune foto del party. Spicca la sua super villa con piscina, spiccano i completi variopinti e un po' azzardati degli invitati: una disco party tutta in famiglia. Il messaggio che ha pubblicato Jeff Bezos è di quelli che fanno bialncio:

Ci siamo divertiti tantissimo a festeggiare con un pazzo disco party con la famiglia, ma il nuovo anno è anche un ottimo momento per fare il punto e concentrarci sulla crescita personale, sul rinnovamento, sulla rinascita e prestando attenzione ad ogni momento della vita. Il bene e il male. Tutto. Festeggia e cresci.

Gli uomini più ricchi del mondo

Jeff Bezos è tra i tre uomini più ricchi del mondo. Il suo patrimonio, al 2021, si attesta all'incirca su 192 miliardi di dollari. L'anno scorso era proprio Mr. Amazon a figurare come uomo più ricco del mondo, ma quest'anno è stato scalzato da Mr. Tesla, Elon Musk. Il visionario imprenditore, sostenitore fervente della rivoluzione delle criptovalute e della blockchain, quest'anno ha portato il suo patrimonio personale a 270 miliardi di dollari. Al terzo posto, Bernard Arnault, l'imprenditore francese proprietario di Lvmh, multinazionale del lusso. Bill Gates è al quarto posto con 138 miliardi di dollari, al quinto posto Larry Page, sesto posto per Mark Zuckerberg, settimo posto per Sergey Brin. Ottavo posto per l'ex ceo di Microsoft Steve Ballmer, poi l'inossidabile Warren Buffett e, infine, il cofondatore di Oracle Larry Ellison chiude la speciale classifica dei 10 uomini più ricchi della Terra.