Federico Cesari di Skam e Tutto chiede salvezza diventa papà per la prima volta: "Imparando qualcosa sull'amore" Federico Cesari è diventato papà. Ad annunciarlo sui social è stato l'attore tramite un post che mostrava la manina di un neonato stringere quella della sua compagna Camilla.

Federico Cesari è diventato padre per la prima volta. È stato lui ad annunciarlo via social, con un post in cui spunta la manina di un neonato. L'attore di Skam e Tutto chiede salvezza ha accompagnato una tenera didascalia al post, inondato da messaggi d'auguri e d'affetto. Tra questi, quello di Tosca D'Aquino, della cantante Ariete e del collega di set Rocco Fasano. Negli scorsi mesi era iniziata a circolafre l'indiscrezione che Cesari e la sua compagna sarebbero diventati genitori, ma la notizia di oggi ha comunque sorpreso molti fan.

Federico Cesari diventa papà: l'annuncio sui social

"Sto imparando qualcosa sull'amore". Con queste parole Federico Cesari ha annunciato la nascita della sua prima figlia, nata dalla relazione con Camilla Page. Nel post condiviso sui social sabato 19 aprile, si vede la fotografia di una piccola mano che stringe quella della neo mamma. Sono tanti i commenti in cui amici, fan e personaggi del mondo dello spettacolo si congratulano con i genitori. Tra i messaggi di auguri, quello della cantante Ariete e del collega di Skam Rocco Fasano, che hanno lasciato una serie di emoticon a cuoricino. Tosca D'Aquino, invece, è convinta di una cosa: "Sarai un papà meraviglioso!". Al momento, non si sa il nome scelto dalla coppia per il primo figlio.

Federico Cesari e la compagna Camilla Page sono diventati genitori

Federico Cesari e la compagna Camilla non aveva annunciato ufficialmente di essere in attesa di un figlio, ma sui social i fan lo avevano già capito.

Alcuni, infatti, avevano scoperto la notizia dall'ultimo post in cui l'attore di Skam era stato taggato. Si trattava di una fotografia in cui la compagna, Camilla Page, mostrava un pancione. La coppia, prima di oggi, non aveva mai confermato la notizia ed è per questo che oltre ai moltissimi messaggi di auguri, sono state tante anche le manifestazioni di stupore al lieto annuncio.