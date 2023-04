Fausto Brizzi e Silvia Salis diventeranno genitori, l’annuncio su Instagram: “Ti aspettiamo” Fausto Brizzi e Silvia Salis diventeranno presto genitori. I due hanno annunciato su Instagram di essere in dolce attesa, dagli indizi si presume sia un maschietto a cui si rivolgono scrivendo: “Ti aspettiamo”.

A cura di Ilaria Costabile

Fausto Brizzi e Silvia Salis diventeranno genitori. La coppia lo ha annunciato su Instagram, pubblicando una story che non lascia spazio a nessuna interpretazione, i due sono in dolce attesa e la vice presidente del Coni si appresta ad affrontare la sua prima gravidanza, mentre sarà il secondo figlio per il regista, papà di Penelope Nina, avuta dalla ex moglie Claudia Zanella.

L'annuncio della gravidanza

La foto di un'ecografia in cui si disegna perfettamente il profilo del neonato e uno scatto con il test di gravidanza in bella vista e la coppia sfocata alle spalle che sorride, è il modo in cui Fausto Brizzi e Silvia Salis hanno scelto per comunicare l'arrivo del loro primogenito. Stando a quanto rivelato dalla dirigente sportiva, la gestazione è già al quarto mese, per cui il bebè sarebbe atteso per dopo l'estate. Da alcuni indizi, come ad esempio il cuoricino azzurro apposto come didascalia alla foto e all'annuncio nelle story, fa presumere che si tratti di un maschietto.

L'amore tra Fausto Brizzi e Silvia Salis

I due si sono conosciuti ad una festa di Natale organizzata dalla Federazione di Atletica, e si sono accorti subito l'uno dell'altra, nonostante gli inizi un po' imbarazzanti che, però, sono stati pian piano diluiti dal desiderio di conoscersi. Come hanno raccontato in un'intervista a Vanity Fair, è stata lei a dare una svolta alla conoscenza: "Avevo un ruolo di rappresentanza e cercavo di scambiare qualche parola, per ospitalità. Ma lui stava lì, a fissarmi, ammutolito. Finché a un certo punto gli ho detto “ciao eh”, e l’ho mollato come una palo". Da quel momento gli eventi si sono succeduti in maniera più che veloce. Dall'invito a cena che ha sancito la loro frequentazione alle nozze, avvenute in due momenti diversi: la prima cerimonia in Campidoglio il 14 novembre 2020, seguite da quelle alle Maldive nel 2021. E adesso, coronano la loro unione diventando anche mamma e papà.