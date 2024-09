Fabrizio Corona contestato in discoteca, dal pubblico parte il coro “Scemo, scemo” Contestazione per Fabrizio Corona, ospite di una discoteca a Montecatini Terme. L’ex re dei paparazzi è stato accolto da un coro di “Scemo, scemo”, di fronte al quale ha reagito con fastidio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Contestazione per Fabrizio Corona, ospite di una discoteca a Montecatini Terme. L’ex re dei paparazzi è stato accolto da un coro partito da una parte del pubblico. “Scemo, scemo”, hanno urlato alcuni presenti in discoteca all’indirizzo di Corona che ha reagito minacciando di scendere dal palco e aggredire quanti lo stavano insultando.

La reazione di Fabrizio Corona dopo i fischi e il coro

Accolto dai fischi dei presenti e da un coro evidentemente contrario, Corona ha replicato così alle contestazioni ricevute: “Facciamo così. Al primo a cui sento dire ‘Scemo’, scendo e gli faccio una faccia così di fronte a tutti”. Quindi l’ex re dei paparazzi ha restituito al mittente gli insulti in una replica condita da evidente sessismo: “E poi magari mi faccio le vostre fidanzate che hanno 30 anni di meno e non hanno mai visto un uomo vero dal vivo. Voi racconto la storia da 30 anni”. Corona ha quindi messo giù il microfono, evidentemente infastidito. Terminata la replica, la serata sembrerebbe essere proseguita senza ulteriori intoppi.

Fabrizio Corona aspetta un figlio da Sara Barbieri

Corona si prepara a diventare padre per la seconda volta. Dopo Carlos Maria, nato dal matrimonio finito con Nina Moric e oggi maggiorenne, l’imprenditore aspetta un figlio dalla fidanzata Sara Barbieri. A differenza delle precedenti compagne, Sara è lontana dal mondo della cronaca rosa e delle televisione. Modella, non ama apparire e condivide molto poco della sua vita privata via Instagram. Un’abitudine che Corona non condivide, tanto da essere sempre più presente su Instagram e su diverse altre piattaforme social, podcast compresi. Le serate in discoteca, invece, sembrerebbero rappresentare un'altra parte della sua vita "da giovane", parte alla quale non ha rinunciato e che ha ripreso a curare una volta uscito dal carcere.