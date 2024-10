Rocco Siffredi crolla in un pianto dirotto a Verissimo: “Non è facile. Era meglio se non venivo”

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Rocco Siffredi è stato ospite di Verissimo oggi, domenica 6 ottobre. Accompagnato dalla moglie Rosa, non è riuscito a trattenere le lacrime nel parlare del suo vissuto. Dai pregiudizi che hanno accompagnato la sua vita, all'amore incondizionato che prova per la famiglia: "Oggi voglio dedicarmi solo a mia moglie e ai miei figli".

Le lacrime di Rocco Siffredi: "Mio figlio lasciato dalla fidanzata per colpa mia"

Rocco Siffredi ospite di Verissimo, davanti a Silvia Toffanin, ha avuto difficoltà a esprimere il suo stato d'animo attuale. "Il mondo cambia e il mio lavoro non è stato facile per mia moglie. Ho sempre pensato "Sarà davvero contenta?" I miei figli mi adorano, ma dentro di me sento che la società… non è facile" ha dichiarato, prima di scoppiare in lacrime al punto da non riuscire a parlare. "Era meglio se non venivo", il commento. La star del porno al quale è stata dedicata la serie Supersex, ha poi spiegato, nel dettaglio, cosa non lo rende del tutto sereno oggi: "Sento che per colpa della mia scelta, che è una croce, avessi messo mia moglie e i miei figli a tirare questa croce con me. Loro non l'hanno scelta. Loro mi amano, mi aiutano. Mio figlio era fidanzato con una ragazza, lei lo lasciò perché i genitori non volevano che stessero insieme. Vedere mio figlio soffrire perché il papà rappresenta qualcosa che gli altri non accettano, è difficile. Vivo una doppia difficoltà. Da quando è uscita la serie per la quale ho ritoccato tutti i punti della mia vita, mi sono sentito in difficoltà a reagire a tutto ciò. Ho difficoltà a ritrovare relax. La cosa difficile è stata fare il porno e avere una famiglia. Non è facile".

L'amore per Rosa Caracciolo, ospite in studio con lui

Rosa Caracciolo, pseudonimo di Rózsa Tassi, è stata ospite dello studio di Silvia Toffanin accanto al marito. "Io volevo stare con lui, vedevo lui ed ero innamorata. Pensavo solo al nostro amore, il suo era solo un lavoro. Non è stato facile per i pregiudizi, anche per i miei figli. Ma non ho mai voluto che abbandonasse" ha raccontato l'ex modella. Rocco Siffredi ha allora dichiarato: "Nonostante tutto, ha accettato il mio lavoro e mi ha detto "Fallo e fallo bene". Sa, vedeva, non è che immaginava. Quando torni a casa, da uomo, la vedi, ti guarda e quegli occhi cercano di capire "Oggi hai solo lavorato o no?". Quella roba lì, ripetuta tutti i giorni, logora dentro. Lei è tanto forte, non traspare nulla". Dopo aver visto un videomessaggio registrato dai figli, Rocco Siffredi ha ripreso a piangere. "Non sono un attore, spero di non piangere anche a teatro", il commento.