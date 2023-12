Eugenio Colombo: “Non ci sarà mai un riavvicinamento con Francesca Del Taglia” Eugenio Colombo ha risposto alle domande dei follower: ha replicato alle indiscrezioni secondo le quali sarebbe tornato con Francesca Del Taglia e ha svelato i motivi della rottura con Greta Rossetti.

A cura di Daniela Seclì

Eugenio Colombo, su Instagram, ha risposto alle domande dei suoi follower. L'ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato perché è finita la sua relazione con Greta Rossetti e ha replicato alle indiscrezioni secondo le quali si sarebbe riavvicinato alla ex e madre dei suoi figli, Francesca Del Taglia.

Ritorno di fiamma con Francesca Del Taglia? La verità

Eugenio Colombo ha replicato a chi gli ha chiesto se siano vere le indiscrezioni che parlano di un ritorno di fiamma tra lui e Francesca Del Taglia. La loro relazione è finita lo scorso anno. L'uomo ha escluso categoricamente l'eventualità di un riavvicinamento:

No, ragazzi vi prego basta con questa cosa. Non c'è nessun riavvicinamento e non ci sarà. Lei ha la sua vita da un anno e mezzo e io la mia. Ci siamo dati tutto quello che potevamo Abbiamo due meravigliosi bimbi, ma abbiamo due strade diverse. Ci vogliamo bene e questo è l'importante.

Eugenio Colombo svela perché è finita con Greta Rossetti

Tra le domande rivolte a Eugenio Colombo, anche alcune riferite alla sua ex Greta Rossetti. Ricordiamo che attualmente la donna è nella casa del Grande Fratello. Nel reality anche gli ex concorrenti di Temptation Island Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Eugenio si è detto convinto che Mirko sia innamorato di Perla e non di Greta: "Penso che Mirko sia innamorato di Perla. Greta l'ha capito e da persona intelligente e delusa da alcuni atteggiamenti ha lasciato stare. Poi la vita è strana". Quindi ha avuto parole bellissime per la sua ex fidanzata:

Sono contento che Greta sia al Grande Fratello. Si farà conoscere per la bellissima persona che è. Sto leggendo tantissimi commenti senza senso e cattivi verso una persona splendida e sensibile. Vi assicuro che è meravigliosa e si merita ogni bene. Poi vedrete se mi sbaglio. Come mai ci siamo lasciati? Perché purtroppo non stavo bene in quel periodo e per quanto è matura ha capito la situazione. Ha 25 anni ma di testa è molto più grande. Non è l'età all'anagrafe me è il vissuto della propria vita che determina la persona. È proprio per questo che abbiamo un rapporto unico.