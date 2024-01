Eugenio Colombo: “Con Greta Rossetti rapporto che va oltre l’amicizia, vado al Gf per riprendermela” Eugenio Colombo conferma che quello che prova per Greta Rossetti va oltre l’amicizia che i due professavano all’epoca in cui la modella era ancora legata a Mirko Brunetti. E anticipa: “Vado nella Casa del GF a riprendermela”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Eugenio Colombo conferma quanto era già circolato in rete qualche mese fa: il rapporto con Greta Rossetti, all’epoca legata a Mirko Brunetti, andrebbe oltre la semplice amicizia. Chiacchierati per essersi incontrati quando lei era già legata all’uomo conosciuto durante le riprese di Temptation Island, Eugenio e Greta avrebbero fatto sapere di esser solo amici. Ma adesso le cose sarebbero cambiate ed è il deejay a raccontarlo in un’intervista rilasciata nella trasmissione radiofonica Turchesando.

Eugenio Colombo: “Il mio rapporto con Greta Rossetti”

“Con Greta è stato un colpo di fulmine, c’è stata fin da subito chimica. Ci sentivamo tutti i giorni”, così Eugenio ha ricordato il rapporto vissuto con Greta, attuale concorrente del Grande Fratello, “Purtroppo all’epoca ero in un momento di down determinato anche dalla fine della precedente relazione (quella con Francesca Del Taglia, ndr) e Greta, che è sensibilissima, lo ha capito. Non ero pronto”. Adesso però le cose sarebbero cambiate ed Eugenio ha ammesso che quello che prova nei confronti di Greta va oltre la semplice amicizia:

È un’amicizia ma va anche oltre, nel senso io e Greta ci capiamo con uno sguardo, io so quando Greta sta bene, lo sento dalla voce quando la sento al telefono, anche prima che entrasse ci siamo sempre sentiti. Ci siamo supportati. Difendevo la sua storia con Mirko perché li vedevo affiatati. Poi ho capito che sono troppo diversi. Greta ha bisogno di un uomo che le dia un po’ di leggerezza, la faccia sentire bambina.

Eugenio Colombo: “Vado a riprendermi Greta al GF”

Quando la conduttrice gli ha fatto notare che proprio recentemente, nella Casa, Greta ha ammesso che vorrete tornare con lui, Eugenio ha commentato: “Allora vado a riprenderla, parto subito. Mi manca lei e mi manca tutto quello che eravamo. Se me la trovassi di fronte, l’abbraccerei fortissimo poi quello che succede…Adesso sono pronto”.