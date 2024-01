Grande Fratello, Perla a Greta: “Forma il tuo carattere, da Temptation Island non ne sei uscita bene” Greta, Perla e Monia tornano a parlare tra loro nella casa del Grande Fratello e Perla non perde occasione per ricordare a Greta ciò che ha fatto a Tempation Island: “Devi formare il tuo carattere, la tua personalità. Temptation è stata un’esperienza che ha messo la ciliegina sulla torta sul tuo essere, non è una cosa positiva quella che hai fatto, parliamoci chiaro”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Greta, Perla e Monia tornano a parlare tra loro nella casa del Grande Fratello e Perla non perde occasione per ricordare a Greta ciò che ha fatto a Tempation Island: "Devi formare il tuo carattere, la tua personalità. È un'esperienza che ti ha messo la ciliegina sulla torta, l'ha messa sul tuo essere in passato, in pratica non è una cosa positiva quella che hai fatto, parliamoci chiaro".

L'opinione di Monia su Greta a Temptation Island

Monia, quasi sussurrando il nome del programma di Maria De Filippi: "A giugno quell'esperienza lì a Temptation Island non ha fatto conoscere Greta, era filtrata da un'altra persona". Il riferimento a Mirko Brunetti era quasi obbligatorio. Il ragazzo, una volta cacciato al televoto, è intervenuto ancora un paio di volte dallo studio prima di entrare in casa per avere un confronto prevalentemente con l'ex fidanzata Greta Vatiero.

Greta Rossetti fuori dal triangolo tra Perla e Mirko

È ormai da diverse puntate che la figura di Greta Rossetti è diventata un personaggio laterale nel triangolo che ha infiammato la scorsa estate. La vicinanza a Mirko, il tatuaggio di coppia, la prima intervista in studio a Uomini e Donne, dove aveva già iniziato a mostrare segni di apertura nei confronti di Perla, l'avevano posizionata in un gossip ben lontano da quello che ha preso forma nella casa del Grande Fratello. Rapporti interrotti dopo una breve convivenza con il fidanzato raggiunto successivamente il suo ingresso, flirt ipotizzati con altri concorrenti e il desiderio di non prendere parte a nessuna di queste dinamiche. L'unica che potrebbe corrisponderle starebbe avvenendo fuori il reality e sarebbe legata al commento rilasciato da Eugenio Colombo sul loro rapporto non del tutto amicale.

L'abbraccio e la solidarietà femminile al GF

In conclusione, un lungo abbraccio tra le tre concorrenti. A dimostrazione che il sentimento di solidarietà femminile è uno dei quali si sta cercando di accendere un riflettore in questa edizione, invece di stimolare le tensioni tra le parti e tentare di mettere le ragazze una contro l'altra per amore dello stesso uomo.