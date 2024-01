“Tra Vittorio e Greta è scattato il bacio”: lo scherzo di Fiordaliso che ha indispettito Beatrice Fiordaliso questa mattina ha fatto uno scherzo a Beatrice Luzzi e Sergio D’Ottavi: ha sostenuto che tra Vittorio Menozzi e Greta Rossetti fosse scattato un bacio. Dopo lo stupore iniziale, l’attrice ha appreso la verità e si è indispettita: “Fiorda, non si fanno queste cose”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella casa del Grande Fratello questa mattina è girata voce che tra Vittorio Menozzi e Greta Rossetti fosse scattato un bacio. Tutto è partito da Fiordaliso che, durante un momento di relax con Beatrice Luzzi, Sergio D'Ottavi e Stefano Miele, si è lasciata andare alla confessione: "Sapete che Vittorio e Greta si sono baciati in sauna ieri sera? Non so che tipo di bacio, lei me lo ha detto. Erano soli". In realtà si è trattato di uno scherzo messo in scena dai diretti interessati e dalla cantante. La realtà dei fatti, però, ha fatto storcere il naso a Beatrice Luzzi che, dopo aver appreso la verità, ha sgridato la sua inquilina.

Lo scherzo sul bacio tra Vittorio e Greta

Quando Fiordaliso ha rivelato a Beatrice Luzzi del bacio tra Vittorio e Greta, poi rivelatosi falso, l'attrice è apparsa indispettita: "Strano, Vittorio è venuto a farmi storie ma non mi ha detto questo piccolo dettaglio. Greta dice che è suo fratello, hai capito…Ma a stampo o vero? Ora lo chiediamo a Vittorio".

La realtà dei fatti è venuta a galla poco dopo, quando Vittorio ha dichiarato a Greta in cucina, davanti a tutti: "Lo scherzo lo facciamo un'altra volta". Nella stessa sala era presente anche Fiordaliso che ha così raccontato a Vittorio quanto detto a Beatrice. Quest'ultima è così intervenuta per sgridare la sua inquilina.

Lo scontro tra Beatrice Luzzi e Fiordaliso

Beatrice Luzzi dopo aver scoperto che si trattasse di uno scherzo, ha bacchettato Fiordaliso: "Lo fai al pubblico lo scherzo. Amore, non è che la gente guarda la diretta 24 ore su 24. Non si fa, scusami, ma non si fa". La cantante, incredula per la reazione dell'attrice, si è sfogata con Sergio sostenendo che nessuno può dirle cosa deve dire e cosa no: "Era chiaro che fosse uno scherzo, lo avrebbe capito anche un bambino. A me non dicono cosa devo dire".