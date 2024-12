video suggerito

Eros Ramazzotti con Sofia Costantini: bacia l’ex tentatrice di Temptation Island davanti ai paparazzi Il settimanale Oggi pubblica le foto di Eros Ramazzotti con Sofia Costantini, ex tentratrice di Temptation Island finita al centro della storia tra Alfred e Anna. I due, davanti ai paparazzi, si sono scambiati un bacio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Eros Ramazzotti, stando a quanto si legge nel nuovo numero del settimanale Oggi, potrebbe esser tornato a far battere il suo cuore dopo l'addio a Dalila Gelsomino. È stato fotografato durante una serata milanese in compagnia di Sofia Costantini, ex tentatrice di Temptation Island che finì al centro della storia d'amore tra Alfred Ekhator e Anna Acciardi.

Il bacio tra Eros Ramazzotti e Sofia Costantini

Il cantante e Sofia Costantini sono stati beccati dai paparazzi di Oggi a Milano, in zona corso Vercelli. Hanno cenato insieme e una volta fuori dal ristorante, sorridenti, si sono scambiati un bacio davanti ai fotografi. Un gesto che ha destato curiosità tra i paparazzi che, si legge sulla rivista, hanno pensato che le mosse sarebbero state studiate. Eros Ramazzotti e l'ex tentatrice, dopo aver trascorso la serata insieme, sarebbero andati via in auto separate: "Il cantante di fretta al punto da grattare la parte inferiore dell'auto sullo spartitraffico". Nelle foto pubblicate tra le pagine del settimanale, si vedono i due sorridenti mentre cenano, poi mentre si scambiano un tenero bacio. La rivista fa notare che si sono seduti in un tavolo non appartato, segnale che attesterebbe la loro volontà di non nascondersi. "Hanno evitato gesti intimi, ma lei è apparsa seduttiva", si legge. Nessuna conferma sul loro rapporto: non è chiaro se tra i due stia nascendo una storia d'amore.

La rottura con Dalila Gelsomino per una "terza incomoda"

Lo scorso ottobre, dopo l'annuncio della fine della storia con Dalila Gelsomino, Eros Ramazzotti fece sapere al settimanale Oggi di star bene: "Sono molto sereno, non ho altro da dire", specificò. Oltre alla crisi che non sarebbero riusciti a superare, scriveva il settimanale, dietro la fine della loro relazione si sarebbe nascosta anche una "terza incomoda". L'indiscrezione, però, non è mai stata confermata dai diretti interessati.