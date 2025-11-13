Clara torna a parlare del gossip sul flirt con Fedez: “Ero fidanzata, mi diede fastidio”

Clara torna a parlare del flirt con Fedez di cui si è chiacchierato a lungo la scorsa estate. Ospite del podcast di Cattelan, spiega che quando se ne parlò lei era fidanzata con Jacopo Neri: “Mi è dispiaciuto per le persone che avevo vicino”, le parole.

Clara ospite di Supernova, il podcast di Alessandro Cattelan, è tornata a parlare del gossip che l'ha vista protagonista la scorsa estate. Dopo la pubblicazione del singolo Scelte stupide con Fedez, nacque la voce che la vedeva insieme al rapper in gran segreto, documentata anche da alcune foto dei paparazzi pubblicate su Chi. Entrambi smentirono il gossip che si accavallò alla rottura della cantante con il suo fidanzato storico, Jacopo Neri, annunciata poco dopo.

Clara sul flirt con Fedez mentre era fidanzata

Con Alessandro Cattelan, Clara ha commentato il periodo in cui era fidanzata, e la cronaca rosa parlava del suo flirt con Fedez: "Mi è dispiaciuto per le persone che avevo vicino, per le persone che amo. Io stavo con un ragazzo, ora ho chiuso con lui. Lui capii che non era vero, ma mi diede fastidio la cosa", ha dichiarato. La scorsa estate insieme alle voci, spuntarono anche alcune foto che la ritraevano molto vicina al rapper. Alle indiscrezioni, entrambi reagirono con una risata: "Io e Fedez ci ridemmo su. L'abbiamo smentita e basta". Nonostante il dispiacere scaturito dai gossip, Clara ha ammesso che le piace l'attenzione mediatica su di sé, "vuol dire che qualcosa l'hai smossa".

"Mi piace ricevere attenzioni, fa parte del gioco"

"A me piace l’attenzione mediatica, fa parte del gioco" ha ammesso, allora, Clara che vede nel gossip e nel chiacchiericcio motivo di successo. "Vuol dire che qualcosa l’hai smossa. A volte è difficile accettare che la gente vuole sempre sapere qualcosa di te, vuole giudicarti", ma non per questo prova a nascondersi dalle luci dei riflettori. Sui social "Io leggo tutto, proprio tutto, e a volte rispondo anche. Mi criticano sulle esibizioni, su come mi vesto. Se una persona vuole criticare lo trova il modo. A me quello non mi interessa, sono felice di chi ho attorno, sono a posto con me stessa", ha dichiarato.