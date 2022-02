Emma Marrone è single, chi sono i suoi ex fidanzati: da Stefano De Martino e Nikolai Danielsen Emma Marrone è finita più volte al entro dei gossip per la sua vita sentimentale turbolenta: dalla storia d’amore con Stefano De Martino a quella con Marco Bocci, passando per numerosi flirt, come quello con il modello Nikolai Danielsen. Ora è single.

A cura di Elisabetta Murina

Emma Marrone torna al Festival di Sanremo per la quarta volta. Dopo la partecipazione nel 2011 (in coppia con i Modà), la vittoria nel 2012 con Non è l'inferno e il ruolo di co-conduttrice nel 2015, quest'anno torna in gara tra i big con il brano Ogni volta è così. Il pubblico l'ha conosciuta grazie al talent di Amici, dove ha conquistato la vittoria nella nona edizione. La sua vita sentimentale è stata turbolenta e l'ha portata più volte al centro dei gossip: dalla storia con il ballerino Stefano De Martino a quella con l'attore Marco Bocci, passando per i numerosi flirt con personaggi famosi. Ora pare che la cantante sia di nuovo single e concentrata sulla sua carriera.

Emma è single, nessun fidanzato sui social

Al momento, pare che Emma sia ufficialmente single. Sbirciando sul suo profilo Instagram (IG @real_brown), infatti, non ci sono scatti che la ritraggono in compagnia di un uomo o che fanno pensare che al momento sia impegnata. Tuttavia, questa estate alcuni paparazzi l'hanno pizzicata in compagnia di un misterioso ragazzo, che secondo il settimanale Gente potrebbe essere la sua nuova fiamma. I due sono apparsi molto intimi, ma di lui non è nota l'identità. Si conosce solamente il colore dei suoi capelli, il biondo, proprio come quelli di Emma.

Emma paparazzata con il modello norvegese Nikolai Danielsen

Nell'estate del 2019, Emma è stata fotografata dal settimanale Chi insieme a Nikolai Danielsen, modello norvegese e vincitore del titolo di Mister Norvegia nel 2011. Anche se le foto non mostravano un bacio, il feeling tra i due era evidente. E a confermare il flirt era stata una foto postata su Instagram dallo stesso modello, che li ritraeva mentre prendevano il sole in barca, poco distante dall'isola di Capri. Il rumor del loro legame era circolato anche l'estate successiva, quando a inizio agosto 2020 gli indizi social avevano fatto pensare a una fuga insieme tra Roma e la Costiera Amalfitana.

Emma e Nikolai Danielsen nell’estate del 2019

La storia con l'ex fidanzato Stefano De Martino

Emma Marrone è finita al centro dei gossip per la sua storia con il ballerino Stefano De Martino, nata tra i banchi della scuola di Amici, alla quale entrambi hanno partecipato nel 2009. Il loro legame ha fatto sognare gli appassionati del programma ed è continuato anche una volta finito il talent, tra diversi alti e bassi. E quando sembrava che tra i due fosse finalmente tornato il sereno, è arrivata la rottura definitiva. Stefano ha perso la testa per la showgirl argentina Belen Rodriguez, che sarebbe poi diventata la mamma di suo figlio, il piccolo Santiago. L'allontanamento è arrivato come uno tsunami, tanto clamoroso da diventare quasi un caso mediatico, capace di oscurare in parte anche la musica. Oggi però i due sono in ottimi rapporti, tanto che quando Stefano ha debuttato con il suo show, Emma l'ha sostenuto e si è detta orgogliosa di lui.

La relazione con Marco Bocci

Archiviata la storia con Stefano De Martino, Emma Marrone è tornata al centro delle pagine di cronaca per altri due flirt con personaggi famosi: Marco Bocci e Fabio Borriello. Con l'attore, noto per i suoi ruoli in Romanzo Criminale e Squadra Antimafia, la storia è durata circa un anno. Il primo incontro è avvenuto nel 2013, grazie a una puntata del serale di Amici, a cui entrambi hanno partecipato come ospiti. Poi il settimanale Chi li ha paparazzati a pranzo insieme, facendo scoppiare il gossip e costringendoli a uscire allo scoperto. Purtroppo però la fiamma si è spenta nel giro di un anno e Marco Bocci si è poi avvicinato a Laura Chiatti, sua attuale moglie. Emma e Marco Bocci oggi sono in buoni rapporti, tanto che la cantante scherza sui social con Laura Chiatti.

Il flirt estivo con Fabio Borriello

Diversa invece la situazione con Fabio Borriello, fratello del calciatore Marco Borriello. Ancora una volta a farli uscire allo scoperto erano stati gli occhi indiscreti di Chi, che li avevano sorpresi a scambiarsi baci passionali nell'estate del 2015. Tuttavia, nonostante le effusioni, la fiamma tra Emma e Fabio si è accesa e spenta nel giro di poco tempo.