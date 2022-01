Emma Marrone all’ex fidanzato Stefano De Martino: “Orgogliosa di te”, i complimenti per Bar Stella Emma Marrone ha seguito Bar Stella, nuovo show di Stefano De Martino. L’ex fidanzata del conduttore si è complimentata con lui sui social.

A cura di Gaia Martino

Stefano De Martino è tornato in tv, in seconda serata, con uno show che regala ai telespettatori di Rai 2 musica, intrattenimento e tante risate. Bar Stella è andato in onda ieri sera con il secondo appuntamento: il primo ha avuto un bel successo registrando il 6.3 % di share per 864.000 spettatori. Il programma del conduttore napoletano ha conquistato anche la sua ex fidanzata, Emma Marrone, che si è complimentata con lui attraverso un Instagram story.

I complimenti di Emma Marrone

Tra i migliaia di telespettatori di Bar Stella ieri sera c'era anche Emma Marrone. La celebre cantante nonché ex fidanzata di Stefano De Martino, conosciuto ad Amici di Maria De Filippi, si è complimentata ed ha reso pubblico il suo orgoglio. "Proud": ha scritto in una IG story taggando lo show ed il conduttore, il quale ha condiviso sul suo profilo il dolce pensiero.

La storia d'amore tra Stefano De Martino e Emma Marrone

La love story tra i due ex allievi di Amici di Maria De Filippi ha fatto sognare gli affezionati del programma. Emma Marrone e Stefano De Martino si sono conosciuti ed innamorati tra i banchi del talent show nella nona edizione. Una relazione che ha attraversato diversi tira e molla. Quando sembravano ormai tornati insieme, Stefano incontrò Belen Rodriguez e si innamorò di lei. Per questo motivo mise un punto alla relazione con la cantante. Emma Marrone confessò più volte di aver sofferto, ma a distanza di tanti anni il rancore sembra essere svanito: oggi tra i due c'è un ottimo rapporto come raccontò Stefano in un'intervista:

Siamo in buoni rapporti, davvero. Stranamente riesco a farmi perdonare tutto. Ci sono i fatti che dimostrano che sono stato una mer**. Però in qualche modo anche quando le ho fatto del male, non l’ho fatto con quell’intento.

Insomma, la storia d'amore sembra ormai essersi trasformata in una bella amicizia.