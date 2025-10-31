Emanuele Filiberto: “Con Adriana Abascal sto bene, viviamo separati ma alla prima cena è scoccata la scintilla”

Emanuele Filiberto è sempre stato piuttosto riservato, un principe, poi un volto dello spettacolo che, alla fine, ha sempre cercato di non prestare il fianco al clamore mediatico, sebbene la sua famiglia lo abbia messo spesso nella condizione di doversi mostrare. "Ho costruito un rapporto semplice con la gente" dice intervistato dal Corriere della Sera e, in effetti, anche le sue partecipazioni televisive sono state la dimostrazione di quanto lui a contatto con il pubblico volesse starci. Intanto, la sua vita è cambiata, ora ha una nuova compagna con la quale vive un amore appagante, ma con Clotilde Courau, madre delle sue due figlie, continua ad avere un rapporto bellissimo.

"Avrei anche potuto non fare Sanremo"

"Avrei potuto non fare “Ballando”, non fare Sanremo, restare in un castello sulla poltrona" dice Emanuele Filiberto sostenendo di essersi messo più e più volte alla prova. Ma quando gli viene riportata l'affermazione di Pupo, secondo cui la mancata vittoria a Sanremo era stata pilotata risponde: "Devo dire che non ne sono al corrente, non ci credo e non voglio crederci. Com’è andata è andata. Sanremo non lo avevo mai visto prima, né l’ho riguardato dopo". Parlando del suo passato e della vita vissuta lontano dal paese d'origine, in esilio, un trauma per la sua famiglia, Emanuele Filiberto non nasconde che questa condizione l'ha costretto a vivere in un clima particolare:

Non è stata rabbia. È stata la “stupidità” dell’esilio. Una norma obsoleta che da cinque anni dopo il referendum non avrebbe più dovuto esistere. La Repubblica è nata traballando e incolpando i Savoia di ogni cosa. Io per primo, tornato in Italia, ho condannato fermamente, con il Rabbino Capo Di Segni, le leggi razziali. Il Re firmò un documento vergognoso.

Il rapporto con Adriana Abascal

La sua vita privata, però, è sempre stato bravo a tenerla lontano dai riflettori. Dopo la fine del suo matrimonio con l'attrice francese Clotilde Courau, di cui non aveva voluto parlare perché "non riguardava nessuno", ora al suo fianco c'è Adriana Abascal: "Ci hanno avvicinati amici comuni. Una sera l’ho invitata a cena a Parigi da Fagnoli ed è scattata quasi subito una scintilla. La vita continua. Con Adriana stiamo bene, ci vediamo spesso anche se lei vive in Francia per il suo lavoro, mentre io sto a Montecarlo". Hanno trascorso l'estate insieme e, a quanto pare, ha il bene stare di madre e figlie, però vivono da separati, come d'altra parte accadeva anche con la moglie: "Amo la mia solitudine, dopo giorni intensi ho bisogno di staccare, stare solo e riflettere. Poi torno dalle persone che amo. Ho fede: posso parlare con qualcuno senza vederlo, con Dio come con mio padre". Però, sua moglie l'ha tradita: "I tradimenti succedono. A volte rafforzano, perché ti rendi conto che non è quello che vuoi".