Elisabetta Gregoraci festeggia il compleanno in famiglia, le foto con Nathan Falco e Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci ha festeggiato i suoi 46 anni con una festa in grande stile, in uno dei locali più noti del Principato di Monaco, ovvero il Cipriani di Monte Carlo. Nonostante la location sfarzosa e la festa organizzata tenendo conto di ogni dettaglio, gli invitati sono stati più che intimi, come si suol dire pochi ma buoni, immancabile la presenza dell'ex marito Flavio Briatore.

La festa di compleanno di Elisabetta Gregoraci

Il compleanno aveva un tema ben preciso, ovvero il bianco e nero, presente in ogni dettaglio dell'allestimento, dalla mise en place all'abito. A raccontare, in poche ma semplici righe, le emozioni di questo giorno, è stata proprio la showgirl che su Instagram ha condiviso un post con tutti i momenti più belli della serata, con tanto di frase a corredare la torta ovvero "I sogni non invecchiano". Gregoraci, infatti, scrive:

Un fiocco, a ricordarmi che ogni anno è un dono. Bianco e nero, come le cose che non hanno bisogno di spiegazioni. Intorno c’erano la mia famiglia, i miei amici e abbracci sinceri. Non tutto è cambiato, non tutto è rimasto uguale. E in mezzo a tutto questo, io. Con gli stessi sogni di sempre

Gli amici pronti a festeggiarla, ma anche gli amori della sua vita: ovvero il figlio Nathan Falco, ormai un adolescente con cui Elisabetta Gregoraci ha costruito un rapporto solido e simbiotico, ma immancabile era anche Flavio Briatore. Nonostante i due siano ormai separati da tempo, la sua presenza negli eventi importanti che riguardano la vita della conduttrice e di suo figlio, non è da mettere in discussione. D'altra parte è sempre stato obiettivo comune quello di continuare a vivere come una famiglia unita, nonostante i due abbiano preso strade diverse. Non sono mancati, poi, a corredo del post, gli auguri di alcuni volti noti dello spettacolo come Adriana Volpe, Melissa Satta, Beatrice Marchetti.