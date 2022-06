Elisabetta Gregoraci è single: “Con un ex marito famoso e un figlio adolescente non è facile” “Gli uomini si spaventano un po’. Sarà perché sono una donna indipendente, sono una molto tosta e ben organizzata”, racconta la showgirl in un’intervista a Grazia. “Alcuni si lasciano intimorire”.

A cura di Giulia Turco

Elisabetta Gregoraci conserva il suo fascino da bella e impossibile. Dopo il matrimonio con Flavio Briatore l’ex gieffina è stata associata a diversi flirt, pochi dei quali sono stati confermati, o comunque sempre avvolti da un certo mistero. Così Eligreg continua ad ammaliare, senza mai lasciarsi associare alla figura di un uomo, che non sia il suo Nathan Falco naturalmente, unico amore della sua vita.

Nessun amore nella vita di Elisabetta Gregoraci

“Gli uomini si spaventano un po’. Sarà perché sono una donna indipendente, sono una molto tosta e ben organizzata”, racconta la showgirl in un’intervista a Grazia. Nonostante faccia base a Montecarlo infatti gli impegni lavorativi la portano a spostarsi spesso in giro per l’Italia e dunque ad avere una quotidianità serrata. “Aggiungiamo che poi ho un figlio quasi adolescente e un ex marito famoso e alcuni si lasciano intimorire”, ammette.

“Eppure mi piacerebbe tanto far conoscere la mia anima al di là del mio aspetto”. Nonostante la notorietà possa averle spesso messo i bastoni tra le ruote in tema di amore e amicizia, Elisabetta Gregoraci cerca di non influenzare troppo il figlio Natahan e di fare in modo che viva il più possibile senza condizionamenti: "Nathan è come me. Ma non voglio metterlo in guardia e dirgli “Stai attento, qualcuno si avvicinerà a te solo per il tuo nome”, perché voglio che viva sereno".

Elisabetta Gregoraci torna in tv con Battiti Live

Tra uno shooting e l’altro, Elisabetta Gregoraci si prepara come di consueto al suo appuntamento con Battiti Live, lo show musicale che quest’anno andrà in onda a partire dal 5 luglio in prima serata su Italia 1. Le serate che animeranno l’estate si svolgeranno a partire dal 17 giugno a Bari e si sposeranno poi a Gallipoli e finiranno con l’ultima tappa a Trani il 10 luglio. Nel frattempo, la conduttrice si è goduta un po’ di meritato relax insieme a Nathan nella loro Montecarlo.