Elisa Isoardi svela la verità sul presunto flirt con Todaro: “Coppia professionale, non lo sento più” A due anni dall’edizione di Ballando con le stelle che la vide protagonista, Elisa Isoardi fa chiarezza sul rapporto con Raimondo Todaro. All’epoca si parlò di un flirt.

A cura di Daniela Seclì

Nel 2020, Elisa Isoardi ha partecipato a Ballando con le stelle e le è stato assegnato il ballerino Raimondo Todaro. Chi ha seguito quell'edizione del programma di Milly Carlucci, ricorderà che si parlò molto di un presunto flirt tra loro (Todaro non era ancora tornato con la moglie Francesca Tocca, ndr). Voci che i diretti interessati avevano in qualche modo anche alimentato, attraverso il silenzio dietro cui si trinceravano quando si trattava di replicare a domande dirette da parte della giuria come: "State insieme?". Elisa Isoardi ha rivelato la verità in un'intervista rilasciata a Leggo.

La verità sul rapporto con Raimondo Todaro

Durante una puntata di Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli disse apertamente di non credere che ci fosse un'intesa sentimentale tra Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi: "Toglierei tutta la parte di plastica, quella della coppia, del gioco fatto un po' per i giornali. Quegli ammiccamenti. Elisa trovati un fidanzato vero. Sarebbe ora". Ma sia la conduttrice che il ballerino si rifiutarono di commentare. In queste ore, però, Isoardi ha chiarito in un'intervista a Leggo:

La gente sogna l’amore. Se abbiamo regalato qualcosa in più a casa durante Ballando ben venga, ma eravamo una coppia professionale. Ora non ci sentiamo più, abbiamo due vite diverse…

Le voci sul flirt durante Ballando con le stelle

Al netto della gente che ama sognare, è anche vero che mentre la trasmissione Ballando con le stelle era in corso, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro non si sono preoccupati di smentire nettamente le voci del presunto flirt. Al contrario, si sono limitati a non rispondere. E, in un caso addirittura Elisa Isoardi sembrò sbilanciarsi, quando dichiarò:

Con Raimondo c'è feeling, complicità, rispetto assoluto. Raimondo è una persona vera. Io gli voglio bene. Mi innamoro, va bene? Mi innamoro perché siamo bellissimi. Ed è pura la cosa. L'amore è amore. È bellissimo. La complicità, il volersi bene è qualcosa di straordinario.

E intanto venivano pubblicate le foto che li ritraevano mano nella mano. Terminata l'esperienza a Ballando con le stelle, però, Isoardi chiarì sul settimanale DiPiù:

Tra di noi c’è amicizia e grande stima e nient’altro. Raimondo è un uomo meraviglioso. Grazie a lui ho scoperto che potevo contare su una persona. Io mi sono innamorata della coppia che eravamo. Visti dall’esterno, lo so bene, facevamo sognare. Poi, spenti i riflettori, sono rimaste l’amicizia e la voglia di sentirci al telefono, la voglia di sapere come stiamo. Ci sentiamo tutti i giorni.

E a quanto pare non c'è più neanche quello.