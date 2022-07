Elisa Isoardi in Rai la domenica pomeriggio: “Mara Venier non si tocca, nessuna rivalità tra noi” Elisa Isoardi torna in tv con un programma pomeridiano della domenica su Rai 2. Una fascia ad alto tasso di concorrenza sia con la Domenica In di Mara Venier che con Silvia Toffanin in e Maria De Filippi su Canale 5.

A cura di Giulia Turco

Elisa Isoardi torna in Rai dopo due anni di pausa, con un programma tutto suo. Scalderà la domenica pomeriggio, in uno spazio ad alto tasso di competizione in termini di ascolto, se si pensa che sulle reti Mediaset si scontrerà con Silvia Toffanin e Maria De Filippi, ma lei non sembra volersi focalizzare su questo. Il suo nuovo programma è una rinascita personale che attendeva da tempo.

“È stato un anno che sono sembrati dieci”, ammette la conduttrice rispetto alla sua ultima esperienza in tv, all’Isola dei Famosi. Il capitolo reality per il momento sembra chiudersi qui per Elisa Isoardi, che un anno fa era pronta a ritrovare se stessa su un’isola deserta mettendosi a nudo come non aveva mai fatto prima. Ora è il tempo di tornare a vestire i panni della conduzione, in casa Rai, dove è cresciuta televisivamente parlando.

Come affronterà la concorrenza della domenica pomeriggio

Lo farà con “Vorrei dirti che”, un programma che la porterà in giro per l’Italia alla scoperta delle bellezze del nostro paese. Nulla conta se attorno ha una concorrenza piuttosto importante, anche in Rai, considerando che la sua fascia di messa in onda è la stessa della Domenica In di Mara Venier. “Hanno già parlato di rivalità”, racconta in un’intervista a Leggo. “Ma Mara non si tocca. É la numero uni. Lei è stata la prima a rivolermi in Rai dopo l’esperienza passata nell’altra azienda”, spiega. “Se sono qui devo dire grazie anche a lei”. Nessun timore nemmeno della concorrenza in Mediaset, che schiererà Verissimo prima e Amici a seguire.

Non sarà semplice, sono in mezzo a due colossi ma io faccio il mio, penso a me. Penso a fare bene un programma della domenica che deve tenere compagnia a tante persone Ho accettato la scommessa di Raidue. Sono pronta…

Elisa Isoardi felice di essere tornata in Rai

Ripensando alla sua vita da naufraga oggi si sente profondamente cambiata, ma non rinnega nulla: “Mi sento arricchita dopo delle esperienze che non avrei mai immaginato di fare..”, racconta. Dopo il reality si era ipotizzato un percorso in Mediaset per la conduttrice, che ben presto però è tornata sui suoi passi. “Diciamo che lungo il cammino sia incontrano tante persone, la cosa più bella è non perdere mai la voglia di dare fiducia al prossimo. Oggi però sono felice di essere tornata in Rai”.