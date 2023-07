Elisa Isoardi rinnega il selfie con Matteo Salvini: “Non lo rifarei, ora proteggo la mia vita privata” La conduttrice rinnega il selfie con Matteo Salvini e devia le domande sul suo status sentimentale: “Non lo rifarei. Non pubblicherei più niente della mia vita privata. Proprio come sto facendo”.

Elisa Isoardi è stata confermata anche per i prossimi palinsesti Rai 2023/2024. La conduttrice sarà la titolare di "Linea verde Life" dal mese di settembre e al quotidiano Libero spiega di essere libera da impegni sul piano privato. Inevitabilmente si è parlato del selfie con Matteo Salvini che di fatto ufficializzò a tutti quella relazione così "impegnativa". Oggi, Elisa Isoardi, rinnega tutto: "Non lo rifarei. Non pubblicherei più niente della mia vita privata. Proprio come sto facendo".

Le parole di Elisa Isoardi

Elisa Isoardi risponde alla domanda sui suoi affetti personali e non conferma e non smentisce il suo status sentimentale: "Non glielo dico, altrimenti smentirei me stessa". Proprio dopo quel selfie con Matteo Salvini, Elisa Isoardi ha capito che condividere la propria sfera privata non è mai una mossa giusta. Per questo, si parla solo di lavoro: "Il sogno più grande è davvero vedermi realizzata nella mia professione. Ho scelto di andare via di casa a 16 anni, facendo molti sacrifici, di non sposarmi e non avere figli per arrivare al mio traguardo. Matrimoni e figli? Tutto può succedere nella vita ma questa per ora è una decisione presa. Diventare madre in questo momento per me sarebbe un atto egoistico perché non potrei dedicarmi al 100% alla famiglia. Ne ho parlato anche con mia mamma pochi giorni fa e mi ha detto che lei sa da sempre come sono fatta".

"Milly Carlucci è un modello da seguire"

Elisa Isoardi ha raggiunto i suoi grandi risultati nel mondo della conduzione anche grazie a dei modelli da seguire. Milly Carlucci è il suo esempio: "Devo assolutamente alzare questo altarino su Milly Carlucci. Finito con La prova del cuoco, in una fase che è stata un po’ dura per me, lei mi volle a Ballando con le stelle. Non credevo di riuscire neppure a mettere un piede davanti all’altro. In quel momento ho capito che lei oltre ad essere una grande conduttrice è una psicologa, una mental coach, una motivatrice. Mi ha dato tantissimo. Mi ha fatto crescere anche il solo vederla lavorare. Qualcosa che mi rimarrà sempre nella testa e nel cuore".