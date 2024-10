video suggerito

Elenoire Casalegno: “Avevo una relazione tossica, pensavo sarei rimasta sola e poi ho trovato l’amore” Elenoire Casalegno è una delle ospiti di Monica Setta, nel programma Storie di donne al bivio. La conduttrice racconta di aver trovato da poco l’amore, anche se in passato ha sofferto per una relazione tossica da cui è stato difficile venir fuori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

35 CONDIVISIONI condividi chiudi

Elenoire Casalegno è una delle ospiti di Storie di Donne al Bivio, il programma condotto da Monica Setta nel sabato pomeriggio di Rai2, in cui personalità dello spettacolo si raccontano, parlando tanto delle loro carriere quanto del loro vissuto. La showgirl ha rivelato di aver incontrato una persona che, al momento, la rende felice, sebbene in passato non siano mancate sofferenze dal punto di vista sentimentale.

Elenoire Casalegno parla del suo nuovo amore

È una delle showgirl più conosciute, che negli ultimi anni è tornata sul piccolo schermo con una certa frequenza, prendendo parte a diversi programmi tv, eppure non ha mai parlato in maniera approfondita del suo privato. In una chiacchierata con Monica Setta, Casalegno ha raccontato di aver avuto in passato una relazione dalla quale è riuscita a venir fuori, sebbene non sia stata un'impresa semplice: "Ho avuto un amore tossico, una relazione con un narcisista patologico e ne sono uscita". Dopo aver metabolizzato la fine di questa storia, la showgirl pensava che per un certo periodo di tempo non avrebbe avuto un compagno e invece, qualcosa di inaspettato è accaduto: "Pensavo di restare sola e invece qualche mese fa ho incontrato un uomo con cui vivo una bella relazione". Si tratta di un giornalista di nome Matteo, con il quale condivide la passione per l'Inter e con cui la conoscenza è avvenuta nella maniera più semplice possibile: "Abbiamo iniziato scambiandoci sms e poi è scoppiato l'amore".

Il compagno ideale secondo la conduttrice

In una recente intervista rilasciata al settimanale Chi, dopo l'esperienza come inviata all'Isola dei Famosi, la conduttrice aveva parlato anche d'amore che, alla soglia dei 50 anni, acquisisce una valenza diversa: "Da grande ti predisponi di più ad amare davvero, che significa che sei felice di leggere la felicità negli occhi dell’altro". Alla rivista aveva parlato chiaramente anche della possibilità di incontrare qualcuno e in merito aveva dichiarato di volere al suo fianco un certo tipo di persona: "Un uomo veloce, uno a cui non devo spiegare nulla: non sono una traduttrice, non una badante e non sono la sua mamma". Probabilmente, oggi, questa persona è arrivata nella sua vita.