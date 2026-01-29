Elena Morali si sposa, la romantica proposta di nozze di Luigi Mario Favoloso al compleanno

Elena Morali e Luigi Mario Favoloso si sposano. La proposta di matrimonio durante il compleanno della showgirl, che ha spento 36 candeline. I due sono una coppia da circa 6 anni e presto diventeranno ufficialmente marito e moglie.

Elena Morali e Luigi Mario Favoloso si sposano. Durante i festeggiamenti per il compleanno della showgirl, che spegne 36 candeline, l'imprenditore si è inginocchiato e le ha chiesto di diventare ufficialmente sua moglie. Tra lo stupore degli invitati e qualche battuta ironica, Morali ha accettato la proposta. I due sono una coppia dal 2020 e di recente avevano raccontato sui social una disavventura vissuta durante un viaggio nelle Filippine, dove Favoloso era stato morso da un serpente marino velenoso.

Durante i festeggiamenti, arrivato il momento dei regali, Luigi Mario Favoloso si è inginocchiato davanti alla showgirl e ha preso dalla sua tasca un anello di fidanzamento. "Vuoi diventare mia moglie?", le ha chiesto inginocchiandosi in mezzo agli invitati. "No", ha risposto la showgirl con i ronia, tanto che poco dopo ha aggiunto: "Aspetta, stavo scherzando. Ddai, fammela veramente la proposta". Giocando su questo rapporto, il futuro sposo le ha chiesto: "Vuoi sposarmi?". Tra ironia e ancora qualche battuta, Morali ha accettato ed è corsa ad abbracciare il compagno, ribadendogli tutto il suo amore. La scena è stata ripresa da Genny Urtis, che ha pubblicato il video integrale del momento sulle sue stories Instagram.

La storia d'amore tra Elena Morali e Luigi Favoloso è iniziata nel 2020, quando dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip l'imprenditore ha conosciuto la showgirl, ex pupa dello show La Pupa e il Secchione. Il primo periodo della loro relazione è trascorso tra alti e bassi, per poi trovare un equilibrio che dura ancora oggi e che li ha resi più vicini che mai. Nel 2020 avevano pubblicato alcuni scatti di un matrimonio con rito masai celebrato in Kenya, che in realtà non ha valore in Italia ed era solo una "promessa". A distanza di quasi 6 anni, la coppia ha scelto di convolare ufficialmente a nozze.