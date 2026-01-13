Disavventura per Luigi Favoloso: “Mi ha morso un serpente marino velenoso”, il video dell’incidente

Disavventura per Mario Favoloso in vacanza nelle Filippine con la fidanzata Elena Morali: è stato morso da un serpente marino mentre faceva snorkeling. Sui social l’arrivo in ospedale e il video del momento. “Ho sentito come un ago perforarmi la pelle”, ha spiegato.

Disavventura per Luigi Mario Favoloso nelle Filippine. Il content creatore ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha raccontato di essere stato morso da un serpente marino velenoso mentre si trovava in vacanza insieme alla fidanzata Elena Morali. Sui social ha condiviso uno scatto in ospedale e il video del momento, girato sott'acqua, che spiega cosa è successo esattamente.

"Nelle ultime 48 ore, mi hanno rimesso in sesto! Durante una seduta di snorkeling qui nelle Filippine, ho avuto un incidente con un serpente marino altamente velenoso: un Krait dal labbro giallo", ha scritto Favoloso sul suo profilo Instagram mostrandosi sdraiato in ospedale con una gamba coperta nel punto il cui è stato morso. Per fortuna si è recato subito in ospedale è l'antidoto è. stato somministrato il prima possibile. "Non è ancora arrivato il momento di sbarazzarsi di me!", ha scherzato. Al suo fianco la fidanzata Elena Morali, che lo ha sostenuto e che ha ribadito il fatto che fosse stato un incidente: viaggiano spesso e sono sempre attenti a prendere le giuste precauzioni.

Poco dopo le foto in ospedale, Favoloso ha pubblicato anche il video del momento in cui è stato morso dal serpente, girato durante l'escursione subacquea. "Mi sono sentito più volte sfiorare il tallone e il polpaccio e ho pensato si trattasse di alghe, il mio errore è stato quello di non guardare e scalciare più volte, fino a che non ho sentito come un ago perforarmi la pelle", ha spiegato. Come sottofondo alle immagini anche la voce di un uomo, che ha provato ad avvisare la coppia della presenza di un secondo animale. "Non ho sentito nulla, ero concentrato su quello che avevo davanti", ha concluso Favoloso, che ora fa sapere di stare bene e di essersi rimesso completamente.