Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo, vacanze separate: lei in barca da sola, lui in silenzio sui social Massimiliano Caiazzo e Elena D’Amario non starebbero trascorrendo insieme le vacanze estive e per i fan sarebbe già scattato l’allarme crisi. La ballerina di Amici si trova in barca con la famiglia, l’attore invece non ha condiviso nulla sui social. È apparso, però, in una foto con alcune fan, scattata a Sorrento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Vacanze da separati, o almeno così sembrerebbe, per Elena D'Amario e Massimiliano Caiazzo. La loro storia divenuta pubblica nel marzo 2023 è sempre rimasta lontana dalle luci dei riflettori, ma nelle ultime settimane anche i piccoli indizi che li vedevano vicini sembrano essere svaniti. L'attore di Mare Fuori e la ballerina professionista di Amici hanno sempre mantenuto massimo riserbo sul loro rapporto ma la scorsa estate, tra le foto in barca pubblicate dalla D'Amario, era presente anche il compagno, ora da lei distante.

Elena D'Amario in barca con la famiglia senza Massimiliano Caiazzo

Nelle ultime ore Elena D'Amario ha condiviso un post carosello con le foto della sua vacanza in barca. Circondata dall'affetto della sua famiglia e dell'amica Vanessa Cavedoni, anche lei ballerina, si sta godendo giorni di relax in balia delle onde del mare. "Lontano dal mare non sarai mai libero" ha infatti scritto nella didascalia del post che la raffigura sott'acqua, poi mentre si diverte a fare tuffi di notte.

Tra le foto rese pubbliche, appare lampante l'assenza di Massimiliano Caiazzo, presente invece nella stessa vacanza la scorsa estate. I fan hanno notato anche la mancanza di indizi social, come commenti o like al post, che attestavano la loro vicinanza. Per qualcuno la loro storia sarebbe già giunta al capolinea.

Foto Instagram del 2023

L'attore di Mare Fuori fotografato a Sorrento

Mentre Elena D'Amario si gode le vacanze in barca in famiglia, Massimiliano Caiazzo sarebbe rimasto nella sua terra d'origine. Nelle ultime ore si trovava a Sorrento dove ha posato con alcune fan. Prima ancora era in compagnia della sua amica, Tonia De Micco, la stessa protagonista della foto che condivise lui stesso mentre iniziavano a circolare voci di una separazione da Elena D'Amario. Non è chiaro se alla storia con la ballerina di Amici abbia già messo un punto. Entrambi, sin dall'inizio della loro storia, hanno sempre mantenuto massimo riserbo sul loro rapporto: ecco perché, fino ad ora, non hanno né smentito né confermato i rumors sul loro conto.

Foto Instagram