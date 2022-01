Diletta Leotta va in onda in pigiama e bussano alla porta: “I problemi dello smart working” Diletta Leotta è stata disturbata in diretta su R105 dal campanello di casa: si trova così costretta ad alzarsi ma indossa il pigiama, il video di cosa è successo in onda.

A cura di Gaia Martino

La diretta su R105 di Diletta Leotta è stata disturbata da un campanello. La celebre conduttrice si trova a lavorare in smart working e qualcosa, in una delle ultime messe in onda del programma che conduce con Daniele Battaglia dalle 12 alle 13, è andato storto. Costretta ad alzarsi confessa di avere indosso ancora il pigiama: la gag inaspettata.

Cosa è successo a Diletta Leotta in diretta

Diletta Leotta in diretta su Radio 105 da casa sua è stata disturbata dal campanello. Presa in giro dal suo collega Daniele Battaglia, la conduttrice ha prima urlato ‘Chi è?‘, poi si è trovata costretta ad alzarsi per aprire la porta. Tra le risate e i tentativi di alzarsi dalla sua postazione senza mostrare i pantaloni, confessa: "Sotto sono in pigiama, non voglio farlo vedere". Dopo essere stata via alcuni secondi, la conduttrice è tornata: "Sono i problemi dello smart working, tutti ci ritroviamo in questa situazione e a volte capita anche questo quando lavori da casa. Ora proseguiamo".

Dove vive Diletta Leotta

Diletta Leotta è una delle donne più chiacchierate d'Italia. Il volto di DAZN ma anche una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo 2021 si ritrova spesso al centro delle cronache rosa per la sua vita privata. Dopo Can Yaman, non ha più reso pubbliche nuove storie d'amore e così risulta l'unica protagonista del suo profilo Instagram. Già da diverse settimana è in onda da remoto nel programma che conduce con Daniele Battaglia su Radio105: si collega in diretta dalla sua bellissima casa e grazie alle foto in posa che si scatta, i fan hanno potuto ammirare il posto in cui vive, notando inoltre alcuni dettagli. Tra questi la vista mozzafiato di cui gode, verso una delle zone più in di Milano, Porta Nuova, ed anche alcune icone del design presenti nell'appartamento come il divano Bocca di Gufram.