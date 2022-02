Barbara D’Urso retrocede su Italia 1 come conduttrice de La pupa e il secchione: quando va in onda Barbara D’Urso è pronta per una nuova avventura: è lei la conduttrice della nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show. Il programma torna su Italia Uno con una formula rinnovata.

A cura di Gaia Martino

Come già anticipato ad inizio dicembre 2021 da Fanpage.it, Barbara D'Urso sarà la nuova conduttrice de La Pupa e il Secchione Show su Italia Uno. Partirà il 15 marzo 2022 la nuova edizione che metterà a confronto i due mondi opposti: intellettuali, studiosi e poco avvezzi alla vita sociale si confrontano con giovani che fanno della bellezza fisica il loro punto di forza, che non si interessano a temi di attualità e nozioni scolastiche. La nuova conduttrice esordirà con una formula rinnovata del programma, proverà ad unire il tradizionale clima con contenuti tipici di un reality: la nuova versione si presta ad ampliare l'audience di Italia Uno, a conquistare anche il pubblico appassionato del racconto televisivo. I protagonisti di questa edizione in arrivo saranno ospiti dello studio in ogni puntata.

Barbara D'Urso pronta per una nuova avventura

Il 15 marzo 2022 torna La Pupa e il Secchione Show in onda su Italia Uno ed alla conduzione vedrà Barbara D'Urso. "Nuova sfida…nuova avventura…nuova emozione" ha scritto su Instagram la presentatrice da anni al timone di Pomeriggio Cinque.

Le novità de La Pupa e il Secchione

La Pupa e il Secchione Show esordirà il 15 marzo 2022 con tante novità. Barbara D'Urso con la sua esperienza e versatilità, proverà ad unire il tradizionale format dello show con alcuni contenuti tipici del reality. Nel corso di ogni puntata in onda il martedì i protagonisti della nuova edizione potranno avere contatti con l'esterno lasciando l'alloggio ed entrando nello studio televisivo dove troveranno una giuria e Barbara D'Urso. Oltre alle prove dunque, in studio i concorrenti racconteranno le storie e le dinamiche della villa in cui trascorrono la settimana. La nuova versione, secondo quanto si legge nel comunicato ufficiale, si presta ad ampliare l'audience di Italia Uno sommando ai tipici telespettatori della rete, anche il pubblico appassionato del racconto televisivo.