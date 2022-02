Il TG1 bussa alla porta di Massimo Ranieri: l’artista accoglie l’inviato in pigiama Massimo Ranieri alla vigilia del suo ritorno sul Palco dell’Ariston per Sanremo 2022 è stato raggiunto, a sorpresa, dal TG1: l’inviato ha bussato alla sua porta ed è stato accolto dall’artista in pigiama.

A cura di Gaia Martino

Ieri, alla vigilia del Festival di Sanremo 2022, l'edizione delle ore 20 del TG1 è andato a disturbare Massimo Ranieri bussando alla porta della sua stanza d'albergo. L'inviato del telegiornale Leonardo Metalli ha beccato il celebre cantante in pigiama. Non aspettava visite e così ha aperto la porta con infradito ai piedi e un look pronto per andare a riposare. L'artista colto in fragrante ha chiesto scusa, poi ha raccontato le sue emozioni in attesa di salire sul Palco dell'Ariston: alle prove ha incontrato anche il suo collega e amico di vecchia data Gianni Morandi.

La sorpresa del TG1 a Massimo Ranieri

L'edizione delle 20 del TG 1, ieri sera, ha fatto visita a Massimo Ranieri nell'albergo di Sanremo in vista della sua partecipazione alla kermesse. Non immaginava che qualcuno bussasse alla sua porta e così era già pronto per infilarsi nel letto. "Chi è?" ha chiesto, spaventato, prima di aprire la porta e scusarsi per il suo abbigliamento. "Ma sto in pigiama, abbiate pazienza". Sorridendo, ha raccontato di aver avuto paura: "Mi hai fatto una paura, tra poco mangio e quindi mi sono già messo il pigiama" ha scherzato.

L'emozione di tornare sul Palco dell'Ariston

Il celebre cantautore napoletano tra i Big di Sanremo 2022 salirà sul Palco dell'Ariston, a lui caro, con il brano Lettera al di là del mare. All'inviato del TG1 ha raccontato di aver incontrato Gianni Morandi alle prove:

Una sfida eterna tra me e Gianni (Morandi, ndr), è sempre un piacere tornare in gara, rivivere l'emozione, il pathos. L'ho visto Giannino, ci siamo visti alle prove. Gli ho detto ‘bella la tua canzone', mi ha risposto ‘anche la tua è carina'. Sarà una grande serata, come i vecchi tempi. Siamo due ragazzacci, abbiamo quest'animo, lui gioca a calcio, io corro e faccio serate.

Ha poi confessato la sua emozione, svelando di avere un briciolo di ansia: