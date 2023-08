Desdemona Balzano sposa il cavaliere conosciuto a Uomini e Donne, Maria De Filippi la cacciò Desdemona Balzano, ex dama del trono over che dovette abbandonare il programma per volere di Maria De Filippi, annuncia che sposerà Giuseppe, l’uomo conosciuto durante la partecipazione al dating show di Canale5.

A cura di Stefania Rocco

Desdemona Balzano, ex dama del trono over di Uomini e Donne, sposerà Giuseppe, il cavaliere conosciuto in trasmissione. Nota per essere stata cacciata dallo studio da Maria De Filippi, che le chiese di abbandonare il programma ritenendola in cattiva fede a proposito delle motivazioni che l’avevano spinta a partecipare alle registrazioni, la donna ha annunciato le sue nozze.

L’annuncio di Desdemona Balzano

Desdemona, nel corso di una diretta Instagram sul canale Fralof, ha fatto sapere che la frequentazione con il cavaliere Giuseppe, proseguita lontano dalle telecamere del programma, è andata avanti nel migliore dei modi fino alla romantica proposta di matrimonio ricevuta a sorpresa qualche giorno fa. I due si frequentano dallo scorso febbraio ma hanno cominciato a convivere solo da qualche mese. Desdemona ha accettato di sposare Giuseppe, dimostrando che il legame, a dispetto delle perplessità iniziali, è cresciuto in intensità fino a oggi.

Perché Desdemona Balzano fu cacciata da Uomini e Donne

Desdemona fu allontanata da Uomini e Donne per volontà della conduttrice Maria De Filippi dopo essere stata accusata da Armando Incarnato di volere sfruttare la trasmissione solo come trampolino di lancio in vista di una carriera in tv e sui social. Intervistata da Fanpage.it, provò a spiegare i motivi per i quali riteneva di essere stata vittima di un’ingiustizia, pur dicendosi pronta a capire le ragioni che avevano spinto De Filippi ad allontanarla. Dopo avere abbandonato il programma, la donna aveva fatto sapere di avere denunciato Armando, l’opinionista Gianni Sperti e un altro ex cavaliere del programma che riteneva responsabile di averla registrata a sua insaputa. La vicenda legale seguita a quanto accaduto in tv non avrebbe prodotto, almeno fino a questo momento, ulteriori effetti.