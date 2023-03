Desdemona Bolzano dopo la puntata di Uomini e Donne: “Ho sporto querela contro Gianni e Armando” Dopo essere stata cacciata da Maria de Filippi dallo studio di Uomini e Donne, la Dama del Trono Over Desdemona Bolzano ha rotto il silenzio su Instagram. Dopo un lungo sfogo ha spiegato di aver “dato mandato ai suoi legali di agire nei confronti di Gianni Sperti, Alessandro Schiavone e Armando Incarnato”.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Uomini e Donne 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Desdemona Balzano, la Dama del Trono Over cacciata dallo studio di Uomini e Donne da Maria de Filippi, ha rotto il silenzio riguardo quanto accaduto nella puntata del dating show oggi, mercoledì 15 marzo 2023. La donna sarebbe stata smascherata da Armando Incarnato e Gianni Sperti con i quali si è scontrata duramente: con una nota aggiunta tra le stories di Instagram ha dichiarato di aver "mandato ai legali di agire" nei loro confronti "per il materiale diffuso, non autorizzato" e per le "informazioni falsificate e del tutto inconferenti con la realtà dei fatti".

Le parole di Desdemona Balzano

“Ho deciso di partecipare alla trasmissione perché la ritenevo una bella occasione. Mi piaceva soprattutto l’idea di mandare un messaggio a tutte quelle donne, come me non più giovanissime, con un matrimonio alle spalle, ma ancora con tanta voglia vivere la vita, che c’è sempre la possibilità di essere felici e di incontrare un nuovo amore, anche a 50 anni! Mai avrei pensato che questa scelta avrebbe portato a tutto questo": così inizia il lungo messaggio di Desdemona Balzano condiviso su Instagram. La Dama del Trono Over ha raccontato di non essere a conoscenza del fatto che alcune sue conversazioni private con un ex partecipante del programma erano state registrate, e "che le stesse erano state inviate a terzi al solo scopo di ledere la mia immagine e la mia reputazione". Ha continuato il suo discorso:

Mi rendo conto, con amarezza, che ancora oggi, nel 2023, le donne che godono di una certa visibilità sono oggetto di questi vili attacchi. E le conversazioni, il cui contenuto è stato diffuso in maniera non fedele in trasmissione, senza il mio consenso, sono state decontestualizzate e gli si è attribuito un significato diverso rispetto a quello che in realtà avevano.

Desdemona ha spiegato che il fatto che abbia partecipato ad un programma televisivo, "non autorizza nessuno a registrare le mie telefonate private ed i miei messaggi, né a diffonderli in assenza di autorizzazione, violando la privacy". Secondo quanto scrive, per la puntata avrebbero tagliato alcuni insulti "violenti e sessisti" a lei rivolti. Nonostante tutto si è detta felice di aver partecipato al dating show e di aver conosciuto persone che oggi le sono vicino, come Giuseppe: "La scelta di continuare nel programma sebbene avessimo iniziato una frequentazione è stata presa di comune accordo per prenderci del tempo per approfondire la conoscenza e conoscere la profondità del sentimento", ha specificato, e non per "ingannare la redazione e gli altri partecipanti".

"Ho depositato querela contro i responsabili dell'illegittima registrazione"

Desdemona Balzano ha concluso il suo lungo messaggio social comunicando di essersi rivolta ai suoi legali per querelare chi ha registrato e diffuso le sue telefonate.

La scelta di lavorare nel mondo dello spettacolo non trasforma noi donne in oggetti, siamo persone e andiamo trattate come tali. La nostra privacy deve essere rispettata. Per tali ragioni ho conferito mandato al mio legale di depositare querela nei confronti dei soggetti resisi responsabili dell'illegittima registrazione delle mie telefonate e della loro successiva diffusione, comportamento non solo illegittimo e discutibile, ma illegale e penalmente sanzionato.

Infine la nota ufficiale: "La sottoscritta Bolzano Desdemona ha dato mandato ai suoi legali di agire nei confronti di Gianni Sperti, Alessandro Schiavone e Armando Incarnato per il materiale diffuso non autorizzato e informazioni falsificate e del tutto inconferenti con la realtà dei fatti in merito alla puntata registrata il 7 marzo 2023 ed emessa in onda in data odierna".