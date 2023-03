Maria De Filippi caccia Desdemona dallo studio, cosa è successo a Uomini e Donne Maria De Filippi caccia dallo studio Desdemona, dopo un’accesa discussione tra lei e Armando Incarnato. Il cavaliere ha sbugiardato la dama, dimostrando che la sua partecipazione al programma nascondeva dell’altro.

Nella puntata di mercoledì 15 marzo di Uomini e Donne si è verificato un episodio che, raramente, ha avuto luogo nella storia del programma, ovvero la decisione da parte di Maria De Filippi di far allontanare uno dei presenti dallo studio. Si tratta di Desdemona che viene sbugiardata in malo modo da Armando Incarnato e Gianni Sperti, creando non poco scompiglio durante la trasmisisone.

Armando Incarnato sbugiarda Desdemona

La puntata di apre con il confronto tra Desdemona e Ivan, durante il quale la dama dichiara: "Sono un diesel, ho bisogno di tempo, prima di sbloccarmi", una frase che funge perfettamente da appiglio per Armando che, quindi, chiede il permesso a Maria De Filippi di poter fare un appunto sul comportamento della donna, dichiarando di avere le prove che lei stia prendendo in giro i partecipanti al dating:

Io ieri sera ho azzardato un pensiero che mi è stato confermato, un pensiero di stranezza nel lasciarsi andare verso altre conoscenze, per me c'era qualcosa che non andava, poi forse nella rabbia non mi sono spiegato bene. Intendevo dire che tu Giuseppe, acconsenti a questo gioco, perché forse fai parte anche tu di questo gioco, vorrei far ascoltare degli audio, in cui si sente la tua voce, se tu mi dai il permesso, perché devo chiedere il permesso a te, dove si capisce perché sei qui, perché hai finto di rapportarti a me, si capisce che hai un manager alle spalle, se vuoi ti faccio il nome e cognome, che ti dice come ti devi muovere, quello che devi fare e cosa devi dire qua dentro, se tu mi dici Armando puoi far ascoltare gli audio, che hai la coscienza pulita, io li faccio ascoltare.

Desdemona risponde: "Io ho la coscienza pulita, ma i miei audio non li faccio ascoltare". Armando, però, incalza e chiede di poter far ascoltare l'audio in via confidenziale a Gianni Sperti o a Tina Cipollari, aggiungendo: "Non penso di andare soggetto a querela". La dama, sconcertata, dichiara di essere stata attaccata nella puntata precedente proprio da Armando, non comprendendo il comportamento del cavaliere: "Non so neanche di cosa sta parlando, sono terze persone".

Maria De Filippi, quindi, chiede alla dama perché non dovrebbe far ascoltare quest'audio se non ha nulla da temere. Intanto, Armando, prima di alzarsi e far sentire a Gianni Sperti il contenuto audio che gli è stato inoltrato su Whatsapp, si rivolge alla dama dicendo:

Sai perché io sono arrabbiato? Perché io odio le prese per il culo. E che tu abbia cercato di usare la mia persona perché sapevi che con Armando non avresti mai potuto creare qualcosa, per durare quanto più possibile all'interno di questo studio. Avete sbagliato sia tu che lui, perché ieri sera alle 18:30 finisce la puntata e guarda caso sapeva tutti i contenuti della puntata di ieri, ci sono tutte le chat tra te, il tuo manager e tutte le frequentazioni qui dentro, che vuoi andare al Grande Fratello e Temptation Island, e poi ciliegina sulla torta devo vedere come durare quanto più possibile in questo programma, allora è per questo che hai il blocco? E vedi di fartelo passare.

Il contenuto dell'audio e la decisione di Maria De Filippi

Desdemona è atterrita e continua a ripetere di non aver usato nessuno: "Ma poi chi ti credi di essere, io che uso te?". Armando porge il suo telefono a Gianni Sperti che, dal canto suo, ha anche lui qualcosa da rivelare che riguarda la dama e infatti, dopo aver sviscerato il contenuto del messaggio vocale, dichiara:

È imbarazzante quello che dici in questo audio, perché dice che la trasmissione è molto più trash di quanto lo era una volta, dice che non ha capito se stanno spingendo Armando verso di lei, ma che non ha intenzione di farci una storia. Ma io mi collego ad un messaggio che mi è arrivato, dal direct del profilo Instagram di Desdemona, che dice che lei ha attivato un servizio "Parla con me", al costo di 29 euro e della durata di mezz'ora, ma non ti vergogni? Tu stai usando questa trasmissione per farti pubblicità, a scopo di lucro.

"Per me quello è lavoro" dice la dama, con Armando che continua ad inveire contro di lei, dicendo che la sua partecipazione allo show era costruita: "Nessuno ti farà fare televisione pagando, te lo posso assicurare". Intanto Maria De Filippi che ha assistito a questo scontro, chiude la questione dicendo: "Desdemona io penso che tu debba lasciare lo studio", lei guarda la conduttrice con aria interrogativa e le chiede: "Davvero?", ricevendo in risposta un segno di assenso, si alza e si allontana, con Tina Cipollari che le fa anche il verso, ridacchiando un "Bye bye".